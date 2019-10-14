Избавиться от запретов на счастье и наладить отношения поможет семинар Капранова (18+)

Уникальный семинар по межличностным отношениям «Мужчина и Женщина» (18+) от барнаульского психолога Алексея Капранова поможет читинцам наладить отношения в паре, избавиться от собственных бессознательных запретов на счастье и получить ещё много полезных знаний. Об этом корреспонденту ИА «Чита.Ру» 14 октября сообщил организатор семинара.

Фото: PAVEL VODOPIJNOV Всё о красоте и здоровье в Чите и Забайкальском крае Фото: PAVEL VODOPIJNOV Всё о красоте и здоровье в Чите и Забайкальском крае Фото: PAVEL VODOPIJNOV Всё о красоте и здоровье в Чите и Забайкальском крае Фото: PAVEL VODOPIJNOV Всё о красоте и здоровье в Чите и Забайкальском крае

«Впервые в Чите выступит Алексей Капранов — практикующий психолог из Барнаула, который хорошо известен в центральной части России. Его программа «Мужчина и Женщина» включает огромное количество полезной и нужной информации, касающейся не только межполовых отношений, но и особенностей воспитания мальчиков и девочек, конкуренции между супругами, благосостояния, мужской и женской логики и многое другое», — рассказал собеседник агентства.

Помимо семинара Алексей Капранов привезёт в Читу интенсив «Детоксикация мозга», включающий теоретический и практический материалы. Интенсив поможет участникам найти в себе чувство вины, которое насаждалось в подсознании с ранних лет, и избавиться от него. Как уверяет автор, именно вина является причиной гнева, а также не даёт человеку в полной мере быть счастливым.

О своих программах Капранов рассказал в интервью «Чита.Ру».

«Детоксикация мозга» (18+) начнётся в 18.00 29 октября в «Академии Здоровья», а семинар «Мужчина и Женщина» проведут 2 и 3 ноября там же. При оплате до 15 октября действуют скидки», — добавил организатор мероприятия.

Записаться на участие можно на сайте или в форме ниже.

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