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Хочу vs Могу

Патчи с ядом змеи и мезосыворотка — красота из Кореи

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Ежедневная работа с раннего утра и нездоровый сон — привычная история многих девушек. После такого распорядка дня можно не удивляться, почему кожа лица перестала быть приятной, а внешний вид — свежим и красивым. Как вернуть здоровую красоту девушкам, рассказали ведущие «Чита.Ру» и магазин корейской косметики Korea Like в Чите.

Ознакомиться с ассортиментом магазина Korea Like можно на сайте korealike75.ru и в Instagram.

 
Korea Like, магазин косметики, ул. Ленина 108 (ТЦ «Галерея», 1 этаж)
  • 8 914 492 6035

ИП Карасова Юлия Владимировна. ОГРНИП 316753600059553.

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