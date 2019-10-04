Ежедневная работа с раннего утра и нездоровый сон — привычная история многих девушек. После такого распорядка дня можно не удивляться, почему кожа лица перестала быть приятной, а внешний вид — свежим и красивым. Как вернуть здоровую красоту девушкам, рассказали ведущие «Чита.Ру» и магазин корейской косметики Korea Like в Чите.

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Korea Like, магазин косметики, ул. Ленина 108 (ТЦ «Галерея», 1 этаж)

ИП Карасова Юлия Владимировна. ОГРНИП 316753600059553.