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Сделай проще

Электрокардиограмма, анализ, советы кардиолога в один приём

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Современный ритм жизни часто подводит нас и наше здоровье. Иногда совсем нет времени проверить работу даже важнейших органов, например, сердца. Теперь комплекс обследования можно сделать в один приём и гораздо дешевле. Ловите несколько полезных лайфхаков от «Академии Здоровья», как предотвратить болезни сердца.

 
Академия Здоровья, ул. Коханского, 13
  • 8 (3022) 40-19-11

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