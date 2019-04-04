Распродажа диванов, кресел и комплектов мягкой мебели до 31 мая пройдёт в «Карине» в Чите

Мебельный салон «Карина» на Ленина, 149а, в Чите запустил акцию «Весенний ценопад», по которой на определённые модели диванов, кресел и комплектов мягкой мебели до 31 мая будут действовать скидки до 20%, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 4 апреля представитель сети.

«Акционный ассортимент включает самые разные модели мягкой мебели – и классику в тёплых пастельных тонах, и лаконичные модели с современным дизайном, и минималистичные диваны с простыми формами, которые хорошо впишутся в интерьер в стиле лофт. А скидки помогут сэкономить», – рассказал собеседник агентства.

Сеть салонов «Карина» уже много лет предлагает забайкальцам качественную и долговечную мягкую мебель собственного производства. Это значит, что покупатели могут прямо в салоне выбрать одну из имеющихся в наличии моделей или оформить индивидуальный заказ, который изготовят в короткий срок. К тому же, почти все модели диванов могут раскладываться в полноценные спальные места.

Узнать больше о мебели, участвующей в акции, можно в салоне «Карина» на ленина, 149а. А следить за новостями – в социальных сетях Instagram или «Одноклассники».



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