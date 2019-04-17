Обеденные группы по 5 т. р., комоды от 4 т. р. поступят 23 апреля в «Первый комиссионный»
Большое поступление новой мебели, среди которой обеденные группы по 5 тысяч рублей, кухонные гарнитуры по 12 тысяч и комоды от 4 тысяч, состоится в магазине «Первый комиссионный» 23 апреля, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 17 апреля представитель магазина.
«Несмотря на то, что у нас комиссионный магазин, мы продаём и абсолютно новую мебель. На следующей неделе ожидается такое поступление. Но и сейчас у нас можно приобрести, например, новую прихожую за 6 тысяч рублей», – рассказал собеседник агентства.
Из мебели, бывшей в употреблении, здесь можно найти стенки за 12 тысяч в идеальном состоянии, детские уголки с кроватью-чердаком за 8 тысяч, комоды и шкафы для детской комнаты по цене от 2 тысяч рублей, а также диван из натуральной кожи всего за 15 тысяч. Вся мебель перед употреблением проходит химчистку.
А ещё в магазине представлен большой выбор бытовой техники: телевизоров за 2 тысячи рублей, микроволновых печей, газовых и электрических плит, чайников, вентиляторов, швейных машин и многого другого.
«У нас можно не только купить мебель, но и отдать её на продажу. Мы сами приедем и заберём. Просто позвоните по телефону: 8-914-805-4926», – добавил представитель магазина.
КОММЕНТИРУЕМОЕ ЗА СУТКИ
Почти 160 рекордных случаев COVID зарегистрировали за сутки в Забайкалье 76
Осипов распорядился построить новый спортзал в Чите к чемпионату России по боксу 63
Певица Гагарина отметила артистизм забайкальца на шоу «Голос», Шнуров — искренность 61
Детскую площадку забрали у отдалённого района Читы из-за вандалов и установят на КСК 36
Деревянные окна в детсаду на КСК заменили за 4,5 млн рублей «Народного бюджета» 26