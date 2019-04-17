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Ремонт

Обеденные группы по 5 т. р., комоды от 4 т. р. поступят 23 апреля в «Первый комиссионный»

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Большое поступление новой мебели, среди которой обеденные группы по 5 тысяч рублей, кухонные гарнитуры по 12 тысяч и комоды от 4 тысяч, состоится в магазине «Первый комиссионный» 23 апреля, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 17 апреля представитель магазина.

«Несмотря на то, что у нас комиссионный магазин, мы продаём и абсолютно новую мебель. На следующей неделе ожидается такое поступление. Но и сейчас у нас можно приобрести, например, новую прихожую за 6 тысяч рублей», – рассказал собеседник агентства.

Из мебели, бывшей в употреблении, здесь можно найти стенки за 12 тысяч в идеальном состоянии, детские уголки с кроватью-чердаком за 8 тысяч, комоды и шкафы для детской комнаты по цене от 2 тысяч рублей, а также диван из натуральной кожи всего за 15 тысяч. Вся мебель перед употреблением проходит химчистку.

А ещё в магазине представлен большой выбор бытовой техники: телевизоров за 2 тысячи рублей, микроволновых печей, газовых и электрических плит, чайников, вентиляторов, швейных машин и многого другого.

«У нас можно не только купить мебель, но и отдать её на продажу. Мы сами приедем и заберём. Просто позвоните по телефону: 8-914-805-4926», – добавил представитель магазина.

 
Первый комиссионный магазин, ул. Трактовая, 54 (ТД «Кардинал», 12 бутик)
  • 8 914 805 4926
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