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Устойчивые к осадкам и перепадам температур роллетные ворота изготовит Welport в Чите

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Роллетные алюминиевые ворота, устойчивые к осадкам и перепадам температур, для подземных и частных гаражей, складов, а также секционные автоматические ворота изготовит компания Welport в Чите. Об этом корреспонденту ИА «Чита.Ру» 26 июня сообщил представитель компании.

«Наши рольворота надёжны и просты в использовании. Они управляются автоматически. Благодаря особенностям конструкции подходят для проёмов, где сверху есть препятствия, например, водопровод или электропроводка. Ворота изготавливаются из алюминия, выдерживают резкие перепады температур и обильные осадки, устойчивы к солнечному свету и истиранию», — рассказал собеседник агентства.

Монтировать рольворота можно с защитным коробом или без него. Для безопасного использования в них предусмотрена система «Чувствительный край». Она срабатывает при появлении препятствия в проёме, после чего движение полотна меняется на противоположное.

«Такие ворота выдерживают около пяти тысяч циклов подъёма и опускания», — добавил представитель компании.

Ворота компании можно приобрести в рассрочку на полгода*.

 
Оконные системы, ул. Бабушкина, 78
  • 8 (3022) 35-19-51

*Рассрочку предоставляет компания без участия банков.

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