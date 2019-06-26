Устойчивые к осадкам и перепадам температур роллетные ворота изготовит Welport в Чите
Роллетные алюминиевые ворота, устойчивые к осадкам и перепадам температур, для подземных и частных гаражей, складов, а также секционные автоматические ворота изготовит компания Welport в Чите. Об этом корреспонденту ИА «Чита.Ру» 26 июня сообщил представитель компании.
«Наши рольворота надёжны и просты в использовании. Они управляются автоматически. Благодаря особенностям конструкции подходят для проёмов, где сверху есть препятствия, например, водопровод или электропроводка. Ворота изготавливаются из алюминия, выдерживают резкие перепады температур и обильные осадки, устойчивы к солнечному свету и истиранию», — рассказал собеседник агентства.
Монтировать рольворота можно с защитным коробом или без него. Для безопасного использования в них предусмотрена система «Чувствительный край». Она срабатывает при появлении препятствия в проёме, после чего движение полотна меняется на противоположное.
«Такие ворота выдерживают около пяти тысяч циклов подъёма и опускания», — добавил представитель компании.
Ворота компании можно приобрести в рассрочку на полгода*.
*Рассрочку предоставляет компания без участия банков.
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