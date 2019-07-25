Салон «Доступные двери» в Чите подарит 30 тыс. руб. своим клиентам

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Салон «Доступные двери» в Чите разыграет среди своих покупателей семь сертификатов номиналом десять, пять и три тысячи рублей на общую сумму 30 тысяч, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 25 июля представитель салона.

«При покупке или заказе двери с 25 июля по 25 августа клиенты могут участвовать в розыгрыше. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте или назвать промокод «Удачная покупка» в одном из офисов продаж и получить номер участника. Главный приз — сертификат на 10 тысяч — можно обналичить или потратить у нас в другой раз», — рассказал собеседник агентства.

Сертификаты на пять и три тысячи рублей дадут соответствующую скидку на следующую покупку.

«Мы определим победителей 26 августа в прямом эфире на нашей странице в Instagram», — добавил представитель салона.

Салон работает с проверенными российскими производителями. Для квартиры здесь можно найти входные двери от 7,9 тысяч рублей. Популярные модели с зеркалами производства Новосибирска стоят от 16 тысяч. Для частных домов лучший вариант — дверь с терморазрывом, хорошо удерживающая тепло. Например, Isoterma за 34 тысячи рублей. Доставка, демонтаж старой двери и установка новой производится бесплатно. Получить больше информации можно на сайте компании и по телефону 55-20-55.