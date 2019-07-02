Кровать, ортопедический матрас, 2 подушки и одеяло от 4 999 р. в месяц — Askona

Фирменные салоны Askona запустили продажу профессиональных спальных мест в рассрочку: по цене от 4 999 рублей в месяц покупатель получает комплект из двуспальной кровати, ортопедического матраса, одеяла и двух анатомических подушек. Об этом корреспонденту ИА «Чита.Ру» 2 июля сообщил представитель компании.

«Наша новая программа – это универсальное решение для каждого, кто нуждается в комфортном сне, но при этом не может сразу оплатить кровать, матрас и другие необходимые аксессуары. Поэтому мы предлагаем готовые спальные места, которые можно купить в рассрочку от 6 до 10 месяцев. В комплект входит всё, что нужно, чтобы в течение ночи восстановить силы и хорошо отдохнуть. Это стильная кровать, ортопедический матрас соответствующих размеров, две анатомические подушки и одеяло», – рассказал собеседник агентства.

Кроме того, доставка, подъём на этаж и сборка спального места — в подарок. Поэтому всё, что нужно для качественного и здорового сна – это прийти в салон Askona и оформить покупку.

«У нас на Журавлёва, 104, и проспекте Фадеева, 18 а, по-прежнему можно отдельно купить ортопедические матрасы, кровати и диваны в рассрочку. Подробнее об ассортименте и ценах можно узнать по телефону 317-111 и в соцсетях Одноклассники, ВКонтакте, Facebook и Instagram», – добавил представитель Askona.

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