Шкафы-кровати и кухни-конструкторы — мебель будущего в ТЦ Matrix

Фото: предоставлено рекламодателем Ремонт, строительство, отделочные работы. Как построить и обустроить дом. Где в Чите собрана топовая, модная и высококачественная мебель в одном месте? Гостиные, спальни, а также кухни, на которых так приятно проводить семейные вечера и готовить, можно найти в магазине «Мебель центр», расположенном в торговом центре Matrix, на Шилова, 99 г. Здесь собраны фирменные салоны крупных брендов «Dятьково», «Катюша Кухни», Anderssen, а также шкафы-кровати Smarti, корпусная мебель DaVita, обеденные группы Мамаdoma и Sheffilton. Давайте разберёмся, что представляет собой каждый член этой «семьи», и на что можем рассчитывать мы — покупатели. «Dятьково» Старший брат из этой группы самый знаменитый и популярный. Бренд располагает развитой федеральной сетью, которая насчитывает более 400 фирменных салонов в России, Казахстане, Белоруссии, Молдове, Азербайджане, Эстонии, Латвии, Литве, США и Швейцарии. «Dятьково» многие знают по их ультрасовременным дизайнерским гостиным, в которых так органично сочетаются глянцевые поверхности и тонированное стекло, спокойные цвета и высококачественные материалы. Прихожие, спальни, кухни этого бренда так же хороши, надёжны и очень практичны. В июле в «Dятьково» действует сразу несколько акций. На некоторые спальни, гостиные и кровати действует скидка до 40%, а на товары для сна — до 30%. Кроме этого, перед предстоящим обновлением ассортимента салон проводит распродажу выставочных образцов с выгодой до 50%. А с 22 июля стартуют продажи совершенно новых коллекций Turin и Parma.

«Катюша Кухни» Младшая сестра группы компаний «Катюша Кухни» — это модульный конструктор, построенный по принципу «корпус+фасад». Такая технология позволяет создавать большое число комбинаций на базе стандартных модулей. Вся мебель прекрасно сочетается друг с другом, поэтому её можно использовать не только на кухне, но и в гостиных, прихожих, ванных комнатах, что станет отличным решением для квартир-студий, где всё должно быть выдержано в едином стиле. Июль «Катюша Кухни» объявили месяцем ярких цветов — покупателям дарят скидки 25% на фасады и открытые полки Colore, а на корпуса — 20%.

Anderssen Ещё один трансформер для нового уровня комфорта. Мягкая мебель Anderssen представлена эксклюзивно в ТЦ Matrix. Фишка бренда — диваны-кровати, которые экономят пространство и при этом раскладываются в полноценное спальное место с ортопедическим матрасом без стыков и швов. Выбор механизмов трансформации весьма широк: аккордеон, еврокнижка, нью-роллер, еврософа, клик-кляк, кушетка, танго — каждый из них рассчитан на ежедневную эксплуатацию. И как раз сейчас в салоне проходит распродажа всех выставочных образцов мягкой мебели со скидками от 30% до 50%.

Шкафы-кровати Smarti Идею современного дома, где ценят комфорт и свободное место, продолжает мебель Smarti. Например, шкаф-кровать не только выглядит эстетично, но и существенно экономит пространство. А особенно покупателям приглянулась функциональная детская мебель из этой серии. Так, привычный письменный стол лёгким движением превращается ещё и в кровать.

DaVita Новичок среди всех брендов, представленных в ТЦ Matrix, корпусная мебель DaVita от фабрики «Витра». Производитель называет свою мебель «недорогой, качественной и экологичной». И, поверьте, выбрать тут есть из чего — кухни, гостиные, детские и подростковые комнаты, прихожие, а также мебель для офисов. Нам понравился изящный журнальный столик, раскладывающийся в полноценный обеденный. Ежемесячных акций у этого бренда очень много. В июле можно купить спальни со скидками до 25% и кухни со скидками до 50%.

Фото: предоставлено рекламодателем Ремонт, строительство, отделочные работы. Как построить и обустроить дом. Фото: предоставлено рекламодателем Ремонт, строительство, отделочные работы. Как построить и обустроить дом.

Мамаdoma и Sheffilton Идеальным завершением кухонного пространства станут обеденные группы от компаний Sheffilton и Мамаdoma — это стильная, удобная и практичная мебель.