Новый магазин «Мир мебели» с диванами от 10 т. р. открылся в Царском

Сеть магазинов «Мир мебели» открыла новый филиал по адресу — микрорайон Царский, 4. Здесь можно купить диваны от 10 тысяч рублей, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 7 августа представитель магазина.

«Наша сеть всегда отличалась оптимальным соотношением «цена — качество». И этот магазин не исключение, здесь можно купить диваны, кресла, кровати, столы, шкафы и многое другое. Цены на диваны начинаются от 10 тысяч рублей, на письменные столы для школьников — от 2,5 тысячи рублей», — рассказал собеседник агентства.

Также здесь можно подобрать яркую и функциональную мебель для кухни. Готовые комплекты и модульные системы представлены в разных цветах: «гранат», зелёный металик, «сирень», белый, чёрный, оранжевый, «каппучино», «шоколад». К гарнитуру можно подобрать мягкий кухонный уголок, стеклянный или деревянный стол, обычный или с фотопечатью: с изображением яблока, лайма, букета цветов, оливковой ветви или моря.

Сеть магазинов работает только с российскими производителями, часть мягкой мебели изготавливается прямо в Чите, за счёт этого удаётся устанавливать оптимальные цены.

По городу работает бесплатная доставка, можно заказать сборку и подъём на этаж.