Новый салон входных стальных дверей Torex от 14,9 т. р. открылся в мкр Северный в Чите

Новый салон входных стальных дверей Torex с моделями от 14,9 тысячи рублей открылся в Чите в микрорайоне Северный, 37а, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 14 сентября представитель салона.

«У нас представлены входные и межкомнатные двери с различными характеристиками, размерами и особенностями. Например, простую стальную дверь Torex российского производства для установки в квартиру можно приобрести от 14,9 тысячи рублей. А если нужна дверь в частный дом, которая максимально защитит от холода, то стоит обратить внимание на двери с терморазрывом – они начинаются от 25 тысяч», – рассказал собеседник агентства.

Также в салоне представлены российские межкомнатные двери Albero с отделкой из экошпона, который имитирует внешний вид дерева, но при этом гораздо лучше противостоит влаге и физическим воздействиям.

«На большинство дверей действует гарантия 1 год, на некоторые модели – до 7 лет. Благодаря наличию более 1,5 тысячи дверей на складе мы можем доставить и установить покупку уже на следующий день. Также есть возможность заказать двери с индивидуальным дизайном», – добавил представитель салона.

Покупатели, которые хотят приобрести двери в рассрочку или по карте «Халва», могут это сделать в другом салоне Torex – на Бабушкина, 4.

Больше информации — на сайте torex75.ru.

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