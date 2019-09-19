Модульные кухни, шкафы-купе и диваны от 10 т. р. поступили в «Мир мебели» в Чите
Сеть магазинов «Мир мебели» объявила о новом поступлении кухонных гарнитуров, гостиных, шкафов-купе и диванов от 10 тысяч рублей, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 19 сентября представитель сети.
«К нам поступили кухонные гарнитуры разных цветов и моделей, вместительные шкафы-купе для прихожих, гостиные для больших и маленьких комнат, яркие диваны и кресла. И что самое главное, всё это стоит недорого. Например, мини-диван можно купить по цене от 10,8 тысячи рублей, диван-книжку — от 11 тысяч рублей, а письменные столы для школьников — от 2,5 тысячи рублей», — сообщил собеседник агентства.
Кухонный гарнитур здесь можно выбрать готовый либо подобрать по индивидуальным размерам благодаря модульным системам. В магазинах сети представлены диваны и кресла разных цветов, обивочный материал также можно выбрать из представленной гаммы оттенков.
Низкие цены «Миру мебели» удаётся устанавливать за счёт того, что сеть магазинов сотрудничает только с российскими производителями, а часть мягкой мебели изготавливается прямо в Чите.
По городу работает бесплатная доставка, можно заказать сборку и подъём на этаж.
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