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Ремонт

Скидку 30% на новинки модульной мебели Turin и Parma запустил салон «dmiДятьково» в Чите

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Долгожданные новинки модульной мебели Turin и Parma в салоне «dmiДятьково» в Чите будут продаваться со скидкой 30%, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 25 октября представитель салона.

«В наших салонах наконец произошло долгожданное обновление в виде модульных мебельных коллекций Turin и Parma. Обе они так называемые сквозные, то есть включают мебель для гостиной, спальни, молодёжной комнаты и прихожей. Таким образом, всё жилое пространство можно оформить в едином стиле. К тому же, на новинки сейчас действуют значительные скидки», — рассказал собеседник агентства.

На создание новых коллекций дизайнеров сподвигло путешествие по Италии. Чтобы передать настроение и атмосферу итальянских улочек, в мебели использованы природные оттенки, натуральные фактуры и оригинальный декор. Ручки и ножки заказываются отдельно, благодаря чему можно добиться неповторимости в интерьере.

«Многие считают наш бренд дорогостоящим, но новые коллекции способны развеять это убеждение. В них превосходно сочетаются традиционно высочайшее качество мебели «Дятьково» с приятной ценой. А ещё у нас продолжается распродажа выставочных образцов со скидками до 50%», — добавил представитель салона.

Быть в курсе акций поможет сайт, с помощью которого можно оставить заявку на бесплатное составление 3D-проекта и расчёт стоимости заказа.

Подробности также в Instagram, Facebook, «Одноклассники» и «ВКонтакте».

Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
5
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Фото: Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Дятьково dmi, фирменный салон мебели, ул. Шилова, 99г (ТЦ «Матрикс», 2 этаж)
  • 8 (3022) 210-690
  • ул. Курнатовского, 34, 2 этаж
    8 (3022) 44-15-55
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