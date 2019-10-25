Скидку 30% на новинки модульной мебели Turin и Parma запустил салон «dmiДятьково» в Чите
Долгожданные новинки модульной мебели Turin и Parma в салоне «dmiДятьково» в Чите будут продаваться со скидкой 30%, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 25 октября представитель салона.
«В наших салонах наконец произошло долгожданное обновление в виде модульных мебельных коллекций Turin и Parma. Обе они так называемые сквозные, то есть включают мебель для гостиной, спальни, молодёжной комнаты и прихожей. Таким образом, всё жилое пространство можно оформить в едином стиле. К тому же, на новинки сейчас действуют значительные скидки», — рассказал собеседник агентства.
На создание новых коллекций дизайнеров сподвигло путешествие по Италии. Чтобы передать настроение и атмосферу итальянских улочек, в мебели использованы природные оттенки, натуральные фактуры и оригинальный декор. Ручки и ножки заказываются отдельно, благодаря чему можно добиться неповторимости в интерьере.
«Многие считают наш бренд дорогостоящим, но новые коллекции способны развеять это убеждение. В них превосходно сочетаются традиционно высочайшее качество мебели «Дятьково» с приятной ценой. А ещё у нас продолжается распродажа выставочных образцов со скидками до 50%», — добавил представитель салона.
Быть в курсе акций поможет сайт, с помощью которого можно оставить заявку на бесплатное составление 3D-проекта и расчёт стоимости заказа.
Подробности также в Instagram, Facebook, «Одноклассники» и «ВКонтакте».
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