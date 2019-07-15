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Вольные биографии

Ключевой бизнесмен. Вольная биография Валерия Нагеля

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Цикл вольных биографий, которые журналисты и редакторы «Чита.Ру» готовят про самых известных жителей региона, продолжает история Валерия Нагеля — одного из ключевых предпринимателей Забайкальского края, создателя и владельца крупнейшего агробизнеса региона, и собственника одного из самых успешных предприятий пищевой промышленности.

Семья

Валерий — старший сын одного из самых влиятельных забайкальских предпринимателей в истории – Константина Нагеля. Валерий родился в марте 1975 года в казахстанском городе Рудный. Через 2 года оказался в Хабаровском крае, куда его отец переехал по распределению после окончания Казахского политехнического института. Детство провёл в Якутии и Казахстане, окончил школу в забайкальском посёлке Ключевский. Женат. Имеет двоих детей.

Успех Валерия — прямое продолжение истории его отца.

Константин Нагель перебрался в Читинскую область в 1987 году, когда Валерию было 12 лет. После десятилетия на предприятии «Приморзолото» он возглавил забайкальскую золотодобывающую артель «Ключи», которая к 1990 году превратилась в акционерное общество с Нагелем во главе. Диапазон интересов компании расширился на лесозаготовку и строительную деятельность.

«Ключи» работали в приграничном Могочинском районе, и, как писала в 2015 году «Новая газета», Константин Нагель быстро стал одним из главных партнёров и проводников интересов китайского бизнеса в постсоветском Забайкалье.

Константин Нагель был депутатом первого созыва Законодательного собрания.

«Пропускной пункт Покровка–Логухэ создавался исключительно для вывоза леса. Говорят, к его строительству в конце 90-х приложил руку — в прямом и переносном смысле — забайкальский миллионер Константин Нагель, которого называли «серым кардиналом» края. [...] До закрытия Покровки–Логухэ лесовозы с кругляком, заготовленным на участках, которые предназначались для обеспечения сырьём комбината [«Полярная»], десятками в день уходили по льду Амура в Китай», — сообщало издание в материале о китайских интересах в Забайкалье.

В начале 1990-х Нагель-отец выкупил у государства убыточный Читинский пиво-безалкогольный завод, который под его руководством преобразился. Предприятие стало и до сих пор остаётся одним из главных активов семьи. В 2017 году производящая напитки компания «Читинские ключи» получила 43 миллиона рублей чистой прибыли.

Александра Бабушкина
Китайская делегация на заводе "Читинские ключи", 2017 год
Фото: Александра Бабушкина

В 1997 году появился другой крупный актив — «Забайкальская инвестиционная компания». Нагель-отец владеет ей и сегодня — на пару со старшим сыном.

«Меценат. Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, медалью «За заслуги перед Читинской областью» в 2003 году», — сообщает о Константине Нагеле «Энциклопедия Забайкалья».

Младший сын Константина Нагеля – 36-летний Иван – сегодня сам является депутатом Законодательного собрания и акционером части семейных компаний. В 2018 году Иван оказался единственным кандидатом от «Единой России», которому удалось уверенно победить на своём одномандатном округе на фоне ударившей по партии пенсионной реформы. Нагель набрал 57,6% в Чернышевском районе, где находится новый флагман семейного бизнеса — «Племзавод Комсомолец».

Супруга Валерия Нагеля – Анна — профессиональный дизайнер. Её идеи в 2017 году легли в основу проекта реконструкции читинской площади Декабристов.

God Save the Queen

В 2000 году Валерий Нагель получил экономическое образование в Читинском государственном университете (ЧитГУ) и вскоре отправился в Великобританию, где продолжил учиться.

В Лондоне он изучал банковское дело и международные финансы в City University, а также инвестиционный менеджмент в Cass Business School. По данным Регистрационной палаты Великобритании (Companies House), в 2005 году Нагель возглавил лондонскую фирму Keiser Beratung, где работал финансовым аналитиком и проджект-менеджером.

Валерий и Анна Нагели — британские подданные, с 2005 года они числятся в списках избирателей Соединённого Королевства. Судя по совпадениям документах, большую часть времени в Лондоне семья прожила в малоэтажном районе Крауч Энд (Crouch End) на севере мегаполиса. Сегодня стоимость таунхаусов в Крауч Энд варьируется от 500 тысяч до миллиона фунтов.

Супруга предпринимателя работала в Лондоне архитектором. В 2012 году вместе со своей знакомой Анна открыла дизайнерскую фирму М&A Studio, проработавшую до отъезда семьи в Россию.

После Keiser Beratung основным направлением работы Нагеля стали инвестиции. Как сообщается в презентации «Племзавода Комсомолец» для зарубежных инвесторов, Валерий был совладельцем британской компании Otranto Capital, которая занималась «привлечением инвестиций в российские горнодобывающие проекты».

Ключевыми для Otranto Capital, вероятно, были именно проекты в Забайкалье. Тогдашний бизнес-партнёр Нагеля — Джонатан О`Кэлахан — возглавлял фирму Chara Capital, с названием созвучным административному центру Каларского района. А в презентации австралийской компании Red Emperor Resources, исполнительным и генеральным директорами которой названы Нагель и О`Кэлахан, подробно описан проект освоения Голевского калийного месторождения на забайкальском севере.

Британские инвесторы вместе со своими российскими партнёрами Нагелями планировали организовать добычу сырья и производство калийных удобрений, которые по БАМу и Транссибу можно было бы доставлять клиентам в Китае, Южной Корее и Японии. Пробное производство должно было запуститься в 2011 году. Но не вышло.

Сайт компании Red Emperor
Схема владения
Фото: Сайт компании Red Emperor
Сайт компании Red Emperor
Схема управления
Фото: Сайт компании Red Emperor

У зарегистрированной в Лондоне фирмы Otranto Capital существовала компания-дублёр в австралийском городе Перте — Otranto Securities PTY, которая с 2007-го по, как минимум, 2010-й являлась посредником принадлежащей Нагелю и зарегистрированной там же фирмы Skala Ltd. Совладельцем компании была Gretton Secretarial Services, зарегистрированная на британской островной территории Тёркс и Кайкос и связанная с ещё 22 офшорными фирмами.

Агентские услуги Skala предоставлял офшорный регистратор Commonwealth Trust Limited (CTL), получивший печальную известность после масштабной утечки документов в 2013 году. Тогда Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) получил доступ к 2,5 миллиона закрытых файлов офшоров с Британских Виргинских островов.

Сотрудничающая с консорциумом «Новая газета» утверждала, что клиентами CTL часто становились выходцы из Восточной Европы и СНГ. После утечки документов деятельность регистратора связали с несколькими случаями выводами капитала из постсоветских стран — например, 5 миллиардов долларов из казахского БТА Банка. Среди известных клиентов Commonwealth Trust Limited расследователи назвали жену тогда ещё российского вице-премьера Игоря Шувалова и Валерия Голубела — «близкого друга президента Владимира Путина».

«Финансовые регуляторы Британских Виргинских островов обнаружили, что с 2003 по 2008-й годы CTL постоянно нарушала законы островов об отмывании денег: CTL не проверяла документы и бэкграунд своих клиентов», — писала «Новая» в 2013 году.

Почему и зачем Нагель и О`Кэлахан доверились регистратору с сомнительной репутацией, неясно, но проект в любом случае не запустился. Сегодня на сайте Red Emperor Resources нет актуальной информации о проектах в Забайкалье и России вообще.

Судя по лентам фейсбука, до 2013 года Нагели вели обычную жизнь зажиточной британской семьи — без роскоши, но с домом в хорошем районе и отдыхом в континентальной Европе. Но в 2013 году Валерию пришлось вернуться в Забайкалье, чтобы принять от отца роль одного из ключевых бизнесменов региона. Возможно, это было связано с тем, что Константин Нагель принял решение отойти от бизнеса.

Back to the Fatherland

«Сын известного забайкальского предпринимателя Константина Нагеля вернулся из Англии, в которой занимался инвестиционной деятельностью, с довольно «революционными» планами. А именно: доказать, что работа в сельском хозяйстве в Забайкалье может быть и прибыльной и успешной», — писала в 2015-м крестьянская газета «Земля», включившая Валерия Нагеля в свою тройку «людей года».

«Племзавод Комсомолец» к этому моменту работал чуть больше года, но уже давал впечатляющие результаты. Компания появилась на базе предприятия, широко известного в аграрной отрасли благодаря разведению овец забайкальской тонкорунной породы, но пришедшего в упадок после распада Советского Союза. Новые владельцы сохранили овец и сотрудников, поддерживающих редкую породу, но сразу сделали упор на растениеводство — в основном, на выращивание рапса для экспорта в Китай.

Сергей Бумагин
Рапсовое поле "Комсомольца"
Фото: Сергей Бумагин

С первого года работы «Комсомолец» начал приобретать современную агротехнику и земли, расширяя свои сельхозугодья в Чернышевском районе. Нагели активно брали кредиты — банки отвечали взаимностью. И, кажется, не прогадали.

По итогам 2018 года «Племзавод Комсомолец» стал крупнейшим производителем и экспортёром рапса на Дальнем Востоке. Выручка достигла 600 миллионов рублей — это в два раза больше чем у остальных 360 компаний, занимающихся растениеводством в Забайкальском крае.

Площадь собственных земель «Комсомольца» достигла 114 тысяч гектаров — компания занимает 40-е место в списке крупнейших землевладельцев России.

«Читинские ключи», в 2012 году отказавшиеся от производства алкогольной продукции в пользу газированных напитков и минеральной воды, после возвращения Валерия Нагеля (был директором предприятия в 2014—2017 годах) начали снова выпускать пиво — катастрофические убытки подтолкнули компанию к смене курса. Помимо возобновления производства, у «Ключей» появилась широкая сеть сбыта продукции — формально независимых, но полностью снабжаемых компанией баров «Пивной квадрат».

К началу 2018 года в Чите насчитывалось 33 бара — по одному на 10 тысяч читинцев. Тогда в ответ на запрос редакции «Ключи» отказались оценить роль «Пивных квадратов» в распространении своей продукции — сослались на коммерческую тайну.

Ксения Зимина
Фото: Ксения Зимина

Всего за несколько лет из просто старшего сына успешного и известного бизнесмена Валерий превратился в самостоятельного и авторитетного предпринимателя.

Kseniya Zimina
В центре - экс-ситименеджер Читы, руководитель регионального отделения "Опоры России" Владимир Забелин и председатель совета директоров племзавода "Комсомолец" Валерий Нагель
Фото: Kseniya Zimina

Другие факты

Во время задержания министра сельского хозяйства Михаила Кузьминова в 2018 году Валерий Нагель оказался в квартире чиновника в качестве гостя. Кузьминова и его заместителя Ирину Малакшинову обвиняли в давлении на руководителей нескольких агрофирм — якобы они незаконно требовали вернуть в бюджет средства госпрограмм. После полутора лет работы следствие так и не завершилось, Кузьминова постепенно перевели из СИЗО под подписку о невыезде, обвинение, кажется, трещит по швам.

После того, как губернатор Наталья Жданова подала в отставку Валерий Нагель публично вступился за неё от лица краевого отделения «Российского союза промышленников и предпринимателей».

«Забайкальскому краю для выхода из глубокого экономического кризиса важна политическая устойчивость. Реализация крупных долгосрочных экономических проектов невозможна без уверенности и стабильности в руководстве региона», — отметил Нагель в обращении к президенту Владимиру Путину, опубликованном за неделю до назначения Александра Осипова временным главой региона.

Пресс-служба губернатора Забайкалья
Фото: Пресс-служба губернатора Забайкалья

В 2019 году «люди Нагелей» появились на выборах в городскую думу Читы — вторых по значимости после губернаторских в Забайкалье.

Кандидаты, работающие в компаниях семьи, впервые засветились на предварительном голосовании «Единой России» — их агрессивная агитация предлагала вместе с «новым губернатором» смести «старую власть» в лице действующих депутатов и лично экс-главы города Анатолий Михалёва. Те, кто проиграл праймериз, позже оказались самовыдвиженцами под знамёнами общественного движения «Новая Чита. Новые люди», представители которого публично отрицают связь организации с выборами.

Примерная оценка активов

Трое Нагелей — отец и сыновья — владеют множеством компаний в Забайкальском крае, совокупная стоимость их активов превысила 2,5 миллиарда рублей в 2017 году. При этом почти половина пришлась на технологичное агропроизводство «Племзавод Комсомолец» — 1,1 миллиарда на балансе, — контрольным пакетом акций которого владеет Валерий Нагель.

Совокупная чистая прибыль компаний семьи Нагелей — более 110 миллионов рублей только в 2017 году (данные ФНС России). Самым прибыльным предприятием является завод напитков «Читинские ключи», принёсший 43 миллиона рублей при годовой выручке в 615 миллионов. Поскольку завод является закрытым акционерным обществом (ЗАО), нельзя ответить точно, какой именно долей компании владеет семья — при этом в презентационных материалах для инвесторов Валерий и Иван Нагели указывают «Читинские ключи» в числе своих активов.

Вероятно, через аффилированных лиц семья также владеет компаниями на, как минимум, полмиллиарда рублей. В 2017 году чистая прибыль этих фирм — зарегистрированных по одним адресам с компаниями Нагелей, связанных с их предприятиями и возглавляемых бизнес-партнёрами семьи — превысила 10 миллионов рублей.

Соцсети

Валерий Нагель активен в социальных сетях. В Facebook он периодически выкладывает фотографии с полей «Племзавода Комсомолец», делится успехами предприятия в сообществе «Забайкальский край».

У Нагеля есть и свой канал на YouTube — там почти нет просмотров и подписчиков, но есть ролики с человеком, которому, кажется, бизнес приносит не только деньги, но и удовольствие от процесса и его результатов.

В текст внесены уточнения по просьбе Валерия Нагеля.

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Не хвалите Нагелей. Сколько обманутых людей и судеб. Шёл по головам простых людей. За людей не считал.

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Капитализм, человек человеку - волк, это норма.

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Одна семья на все Забайкалье! Но про отца, увы можно забыть, сын у руля. Сохранили людей и овец и за это им человеческое спасибо. Умный человек, понимает что только торговля с Китаем может как-то спасти Край. Но наши лжепатриоты разве дадут? Сам не ам и другому не дам.

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Точно. Украинцев кроют, а сами за сплошные запреты с соседом. Да нищий край рядом с много миллиардным Китаем- это точно Страна Дураков

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«Вот скажи мне, американец, в чём сила? Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах. У тебя много денег, и чего?..  Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда - тот и сильней. Вот ты обманул кого-то, денег нажил, и чего, ты сильней стал? Нет - не стал! Потому что правды за тобой нет! А тот, кого обманул, за ним правда. Значит, он сильней. Да?»

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ну какбы у кого нет денег тот в люке живет 

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Согласен

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В чем заслуга Нагелей? В том, что умели во время подмазаться к власти? В том, что заставили весь города своими пивными квадратами и спаивают молодежь дешевым пивом? (пивных квадратов на сегодня 73 точки по городу) Заслуга в том, что за акции разваленной компании вымутили гостиницы Забайкалье и Даурия себе в собственность? Заслуга в том , что на льготные кредиты от государства выращивают рапс для китайцев, оставляя поля на которых после рапса ничего не будет расти? Что они хорошего сделали для Забайкалья? Они сделали Забайкалье - английской колонией! Они уедут отсюда , оставив нам поля, на которых ничего не будет расти, и спившихся дешевым пивом забайкальцев. Давай те уж говорить правду!

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Ну тогда расскажи в чем твоя заслуга?Ты наверное не можешь детерминировать факт сохранения предприятий, наличие рабочих мест, налоговые отчисления.  Если тебе так нужна эта земля иди бери и тоже занимайся. 

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Если бы первоначально были бы деньги втереться ко всем нашим Губернаторам и спонсировать их избирательные компании, то тоже бы так было. Но беда, что воровать не умею и народ не хочу свой спаивать. 

А заслугу мою только медальками и орденами отметили.

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для чего работают созданные рабочие места? на что идут налоговые отчисления? ну попробуй оформи землю и организуй работу - реальность это не свобода и равенство возможностей, не демократия и вовсе не рынок даже.

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Нам это кому? Тебя халую? Тебе ленивому? Тебе болтуну? Ты сам то хоть что нибудь сделал для нашего Забайкалья? Просто помолчи пожалуйста прошу, ты ничего не знаешь и не понимаешь. Просто молчи

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Нагель - Красавец! Молодчага мужик!

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Согласна - Красавец! И не только красавец, но и большая умница! И жена ему под стать - очень красивая пара! Ребята, да бог, вам счастья и удачи! Не обращайте внимания на злопыхателей! Вы - МОЛОДЦЫ!

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Я четко - патриотка!

Я четко, очень четко - патриотка!)))

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о как.

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Ничего против Нагелей не имею, но когда вижу фразу Единая Россия, все становится до безобразия понятно. Правая рука  автоматически тянется к кабуре с пистолетом, которого пока нету, нету это только пока.

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Пропущена важная веха в жизни  Валерия Константиновича. Он числился в группе ПГС-92-2 Читинского политехнического института, все пять курсов. Странность в том, что вместо строительного образования, которое он должен был получить в 1997 году  получил экономическое в 2000 году в том же ВУЗе ( переименованного в университет), интересно на каком факультете?

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Читаешь - будто дореволюционные времена возвращаются. Британские подданные продают в Китай русский лес, золото и иное. Вот прям слышу хруст французской булки.

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Кабаки и дешевое пойду для населения - прекрасно дополняют картину "России, которую мы потеряли" и вновь обрели.

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Почему подданные ее Величества Королевы орудуют у нас?Или мы уже не мы7

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все понятно, вот за кого ни в коем случае нельзя голосовать.

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Он тоже из этих?Из патриотов с британским паспортом.

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В основе каждого капитала лежит воровство. 

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Когда прекратит уничтожать население края своей синькой. 

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Синька это ты братан, наливай

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Сколько можно людей пивом травить на каждом углу, сколько поломанных судеб. Это просто ужасно!

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Пусть люди не пьют пиво, это выбор каждого! А то что он сумел поднять колхоз и у людей на деревне есть работа это+

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Не колхоз,а совхоз,вернее госплемзавод. Ключевое слово "гос".

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Какая разница кол или сов, главное, что у людей работа есть.

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Ээээ ты пивасик не трож

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Молодцы!

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Не знаю где они там учились, но как-то видела страницу Ивана Нагеля в "Одноклассниках", а там у него альбом с фотографиями, который называется "КомсАмолец". Может для кого-то это мелочи, но лично мне это о многом говорит

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По традиции ни один из комментариев не несёт положительной оценки, так смешно наблюдать, как брызжут слюной полные неудачники, не состоявшиеся в жизни, у которых были такие же руки, ноги и головы, чтобы чего-то добиться, но в то время, как другие учились, работали и ставили цели, они ненавидя свои должности с 9 до 6 сидели по офисам, а в пятницу неслись выпивать, ибо стресс же, да и заслужили конечно) они просрали свою жизнь и злятся теперь на других, кто чего-то достиг. Не важно каких высот. Да, база для работы у В.К. была хорошая, но некоторые дети таких родителей имея всё кладут большой Х и живут в своё удовольствие. Лично я радуюсь тому, что в крае есть эти предприятия. Вы же сами ноете, у нас никто ничего не производит. Производит. Всё равно не нравится. Вот когда вы неудачники перестанете ныть, завидовать и сделаете хоть какой-то шаг, наша страна начнёт развиваться, а пока новых высот семье Нагель. 

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И пивным квадратам радуйтесь? И переходу Покровка-Логухэ? Ну что же, радуйтесь дальше

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Тут видится действительно кто-то "Смирновки" (а-ля 90-е перебрал).

Соглашусь, что от пивнушек, вывозу кругляка и рапса в Китай польза только карманам этой семьи. А вот, как влияют пивнушки на здоровье читинцев - явно отрицательно. И чему радоваться?

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Да это те кто не нагибясь! Они радуются. Как говорится улыбайтесь чаще шев любит идиотов. 

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И радуемся. Молодцы они по любому

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Господин "Серхио", вы-то сами, успешны? Чего вы добились? Подписываться на зарубежный манер - это верх ваших способностей. Вы сами, ровно такой-же, каким называете коментаторов. 

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Руки, ноги и головы у всех есть, а вот совесть - нет

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Наивный вы человек, мы знаем все как приватизировались предприятия, 

и как капиталы в 90-е годы складывались. И тот же Валерий, не имею отцовских денег был бы как все. И большая часть заработанного уходит в офшоры, а не остаётся в Забайкалье. Не зря столько фирм за рубежом зарегистрировано. 

   У нас сейчас госкапитализм, а предпринимателей 3 процента и все на грани выживания.

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В 90-е годы был создан банк не помню точно название но вроде "Золотой банк" многие вложили туда свои кровные, в том числе и государственные средства. Потом "неожиданно" банк обанкротился. Как некоторые высокопоставленные личности "вытаскивали" оттуда свои кровные это особая история, ждущая своих исследователей.  А один из основателей банка перед этим получил бааальшой кредит и естественно не вернул его, банка ведь не стало, кому возвращать-то. А некоторые вкладчики всё таки получили свои деньги обратно и как думаю остались благодарны.Хотя не это не у нас было, а вроде в Подмосковье.

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Г-н smirnov, вы уже определитесь, у всех стартовые возможности одинаковые или у В.К. "база была хорошая"? А то, как то шизофренично звучит комментарий. 

И да, как-то странно однообразно звучат истории успехов российских олигархов и других "успешных бизнесменов". 90-ые - грабительская приватизация, торговля ресурсами за рубеж, сращивание с органами власти, иностранный паспорт, кумовство.

Ни одного среди них Форда, Гейтса или Джобса.

Вам может и нравится, что в стране, как в колонии, правят международные барыги, спекулянты и ростовщики, но не надо своих извращенных вкусов навязывать всем остальным.

Модерация
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Серхио как всегда, подлизал вовремя.

Модерация
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Ребята! Они (Нагели) хотя бы делают. Правда, тот же "Комсомолец" постоянно получает дотации из бюджета. Рапс они за границу продают в Поднебесную, а батя его в 90-е лес в крае выпиливал и также в Китай продавал?

 

Модерация
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В Китай и надо, не во Хрянцию же вести с дурной логистикой

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Угу. Вместо того, чтобы построить заводы по глубокой переработке древесины он кругляк народный китайцам продавал? (о старшему речь).

И что-то я не вижу в той же Чите заваленные рапсовым маслом полки в Чите, хотя "Комсомолец" получает дотации десятками миллионов. Зачем дотировать, если продукции забайкальцы даже за деньги не видят, а вся прибыль оседает в руках Нагелей и так называемых инвесторов с этого туманного островка (Британии)?

 Никто тут и не ноет. Производство, тем более сельхоз продукции это хорошо. Но, тут так получается,  что с нас собрали налоги, дотировали Нагеля - тот на эти деньги вырастил и собрал рапс и в Китай его продал - прибыль в карман себе положил. Хотя олигархов спонсировать это в стиле нынешней власти. 

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Рабочие места создали. Хорошие зарплаты. Отношение к работникам не скотское. Я за Нагелей! А тех, кто в Пивных Квадратах травится, мне лично и не жалко!

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А мне жалко

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То, что две сотни человек пашут в этом АО на коммерсанта-частника, никому ни жарко ни холодно. Тем более Вы ни нас забайкальцев, а китайцев кормите этим рапсовым маслом (разницу понимаешь?).

Ты пойми, что Нагели этим пивом весь город завалили. Тридцать три магазина-пивнушки! Плюс в каждом магазине это пиво "Ключи". Многие в Чите уже пивными алкоголиками стали. А ведь от пива цирроз наступает в разы быстрей, чем от той же водки. Столько горя людям! А тебе не жалко! Должна же в Вас быть хоть капля сострадания.

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За состродания им доплачивают чтоб совесть заткнулась!

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С совестью всё в порядке, имеется, регулярно проявляется, не разрешает многого. Платит Нагель не за отсутствие сострадания или за какое-то двоедушничество или вылизывание, а за отличную работу. Требует, чтобы была она качественной. Работай, кстати, качественно на своей работе, меньше ной, это будет плюс всем! И вопрос на закуску - что ты, вот именно ты, сделал для Забайкалья?

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Да вы не пейте,  кто Вас или других заставляет

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В смысле не пейте? Британцы, в свое время таким же макаром китайцев на [***]  подсадили. Везде продавали и говорили, что Вы не берите. Они с продаж и имеют огромную прибыль. Многие это пиво глушат литрами.

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Да ладно. Ты посмотри сколько другого пива в городе. Фишбир гураныч и прочие, из больше в десятки раз.

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А я ключевское пиво абажаю, самое крутое

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А отношение к рабочим в комсомолеце как? 

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Нормальное отношение к работникам. Порядочное. Нагель относится по-людски

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Ага, ты вырасти и собери на эти дотации. Ну чо ты несёшь? Ты иди трактор да плуг купи, а потом соляры, да посейся. Государевы дотации если пару процентов от расходов будут и то хорошо 

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Так то Нагель по 500,000,000 рубликов родимых налогов в год платит. Приброська сколько можно дорог и садиков построить на эти деньги

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,,Супруга Валерия Нагеля – Анна — профессиональный дизайнер. Её идеи в 2017 году легли в основу проекта реконструкции читинской площади Декабристов."

Где таких дизайнеров учат.

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Там же где и младший 

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Ай ты моя то! Ты то наверно заслуженный архитектор;)! У нас вон архитекторы местные понастроили ужасов по городу и проект декабристов у жены Нагель забрали и переделали кривыми руками так, что от первоначальной версии ничего не осталось. Вот вам и результат. Так что все вопросы к главному «архитектору» города и строителям площади

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А что же здесь не рассказали, как Нагель за счет областного бюджета модернизировал всё оборудование на пивзаводе, как за счёт бюджета г.Читы построил кирпичный завод? Ну про племзавод я скромно промолчу.

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А зачем об этом говорить тот кто этому способствовал загнулся ну а другим намёк. 

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Вот и помолчи если ничего не знаешь

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этот старший и не смог восстановить фабрику в Ключах,теперь описывают,какие они удачливые бизнесмены.Там один только армянин был,хорошим словом помянут люди,весь поселок заасфальтировал,а эти так себе.

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Затрудняюсь сказать чего в Забайкалье, да и в России, для богатой жизни людей не хватает - денег или ума или того и другого? Ведь немцы же живут! Может их в Забайкалье завозить из Германии, чтобы научили жить? Вспомним Петра, Екатерину.

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Смотрю со стороны и думаю, что если бы в крае было бы больше таких бизнесменов, завязанных на производстве, а не простых торгашей, может бы стали хотя бы не дотационным субъектом. 

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 Не любят у нас В России успешных людей. Зависть гложет. Их надо обязательно обгадить. Но ни когда не смотрят на себя. И хотя бы каждый из них посмотрел бы на себя и задал себе вопрос: " А что я  сделал для себя, для своей семьи, что бы жить хорошо?"

Думаю минусов наставят много. Но  не любят у нас и правду.

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Уважаемый Унгабаев Н.Б. явно претендует на монопольное владение "правдой". Урежьте осетра, товарищ пропагандист. Ваши посылки слегка заплесневели. В России успешность измеряют не в денежных знаках, а в других единицах. Именно поэтому в России не любят воров и проходимцев, особенно иностранных. И кстати, нисколько этим проходимцам не завидуют. Ими брезгуют. 

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Работал в фирме своего отца, заместителем своего отца, и к 22-ум годам ВСЕГО ДОБИЛСЯ САМ.

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ясно. ворье

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