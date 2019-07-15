Ключевой бизнесмен. Вольная биография Валерия Нагеля

Цикл вольных биографий, которые журналисты и редакторы «Чита.Ру» готовят про самых известных жителей региона, продолжает история Валерия Нагеля — одного из ключевых предпринимателей Забайкальского края, создателя и владельца крупнейшего агробизнеса региона, и собственника одного из самых успешных предприятий пищевой промышленности.

Семья

Валерий — старший сын одного из самых влиятельных забайкальских предпринимателей в истории – Константина Нагеля. Валерий родился в марте 1975 года в казахстанском городе Рудный. Через 2 года оказался в Хабаровском крае, куда его отец переехал по распределению после окончания Казахского политехнического института. Детство провёл в Якутии и Казахстане, окончил школу в забайкальском посёлке Ключевский. Женат. Имеет двоих детей.

Успех Валерия — прямое продолжение истории его отца.

Константин Нагель перебрался в Читинскую область в 1987 году, когда Валерию было 12 лет. После десятилетия на предприятии «Приморзолото» он возглавил забайкальскую золотодобывающую артель «Ключи», которая к 1990 году превратилась в акционерное общество с Нагелем во главе. Диапазон интересов компании расширился на лесозаготовку и строительную деятельность.

«Ключи» работали в приграничном Могочинском районе, и, как писала в 2015 году «Новая газета», Константин Нагель быстро стал одним из главных партнёров и проводников интересов китайского бизнеса в постсоветском Забайкалье.

Константин Нагель был депутатом первого созыва Законодательного собрания. был депутатом первого созыва Законодательного собрания.

«Пропускной пункт Покровка–Логухэ создавался исключительно для вывоза леса. Говорят, к его строительству в конце 90-х приложил руку — в прямом и переносном смысле — забайкальский миллионер Константин Нагель, которого называли «серым кардиналом» края. [...] До закрытия Покровки–Логухэ лесовозы с кругляком, заготовленным на участках, которые предназначались для обеспечения сырьём комбината [«Полярная»], десятками в день уходили по льду Амура в Китай», — сообщало издание в материале о китайских интересах в Забайкалье.

В начале 1990-х Нагель-отец выкупил у государства убыточный Читинский пиво-безалкогольный завод, который под его руководством преобразился. Предприятие стало и до сих пор остаётся одним из главных активов семьи. В 2017 году производящая напитки компания «Читинские ключи» получила 43 миллиона рублей чистой прибыли.

В 1997 году появился другой крупный актив — «Забайкальская инвестиционная компания». Нагель-отец владеет ей и сегодня — на пару со старшим сыном.

«Меценат. Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, медалью «За заслуги перед Читинской областью» в 2003 году», — сообщает о Константине Нагеле «Энциклопедия Забайкалья».

Младший сын Константина Нагеля – 36-летний Иван – сегодня сам является депутатом Законодательного собрания и акционером части семейных компаний. В 2018 году Иван оказался единственным кандидатом от «Единой России», которому удалось уверенно победить на своём одномандатном округе на фоне ударившей по партии пенсионной реформы. Нагель набрал 57,6% в Чернышевском районе, где находится новый флагман семейного бизнеса — «Племзавод Комсомолец».

Супруга Валерия Нагеля – Анна — профессиональный дизайнер. Её идеи в 2017 году легли в основу проекта реконструкции читинской площади Декабристов.

God Save the Queen

В 2000 году Валерий Нагель получил экономическое образование в Читинском государственном университете (ЧитГУ) и вскоре отправился в Великобританию, где продолжил учиться.

В Лондоне он изучал банковское дело и международные финансы в City University, а также инвестиционный менеджмент в Cass Business School. По данным Регистрационной палаты Великобритании (Companies House), в 2005 году Нагель возглавил лондонскую фирму Keiser Beratung, где работал финансовым аналитиком и проджект-менеджером.

Валерий и Анна Нагели — британские подданные, с 2005 года они числятся в списках избирателей Соединённого Королевства. Судя по совпадениям документах, большую часть времени в Лондоне семья прожила в малоэтажном районе Крауч Энд (Crouch End) на севере мегаполиса. Сегодня стоимость таунхаусов в Крауч Энд варьируется от 500 тысяч до миллиона фунтов.

Супруга предпринимателя работала в Лондоне архитектором. В 2012 году вместе со своей знакомой Анна открыла дизайнерскую фирму М&A Studio, проработавшую до отъезда семьи в Россию.

После Keiser Beratung основным направлением работы Нагеля стали инвестиции. Как сообщается в презентации «Племзавода Комсомолец» для зарубежных инвесторов, Валерий был совладельцем британской компании Otranto Capital, которая занималась «привлечением инвестиций в российские горнодобывающие проекты».

Ключевыми для Otranto Capital, вероятно, были именно проекты в Забайкалье. Тогдашний бизнес-партнёр Нагеля — Джонатан О`Кэлахан — возглавлял фирму Chara Capital, с названием созвучным административному центру Каларского района. А в презентации австралийской компании Red Emperor Resources, исполнительным и генеральным директорами которой названы Нагель и О`Кэлахан, подробно описан проект освоения Голевского калийного месторождения на забайкальском севере.

Британские инвесторы вместе со своими российскими партнёрами Нагелями планировали организовать добычу сырья и производство калийных удобрений, которые по БАМу и Транссибу можно было бы доставлять клиентам в Китае, Южной Корее и Японии. Пробное производство должно было запуститься в 2011 году. Но не вышло.

У зарегистрированной в Лондоне фирмы Otranto Capital существовала компания-дублёр в австралийском городе Перте — Otranto Securities PTY, которая с 2007-го по, как минимум, 2010-й являлась посредником принадлежащей Нагелю и зарегистрированной там же фирмы Skala Ltd. Совладельцем компании была Gretton Secretarial Services, зарегистрированная на британской островной территории Тёркс и Кайкос и связанная с ещё 22 офшорными фирмами.

Агентские услуги Skala предоставлял офшорный регистратор Commonwealth Trust Limited (CTL), получивший печальную известность после масштабной утечки документов в 2013 году. Тогда Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) получил доступ к 2,5 миллиона закрытых файлов офшоров с Британских Виргинских островов.

Сотрудничающая с консорциумом «Новая газета» утверждала, что клиентами CTL часто становились выходцы из Восточной Европы и СНГ. После утечки документов деятельность регистратора связали с несколькими случаями выводами капитала из постсоветских стран — например, 5 миллиардов долларов из казахского БТА Банка. Среди известных клиентов Commonwealth Trust Limited расследователи назвали жену тогда ещё российского вице-премьера Игоря Шувалова и Валерия Голубела — «близкого друга президента Владимира Путина».

«Финансовые регуляторы Британских Виргинских островов обнаружили, что с 2003 по 2008-й годы CTL постоянно нарушала законы островов об отмывании денег: CTL не проверяла документы и бэкграунд своих клиентов», — писала «Новая» в 2013 году.

Почему и зачем Нагель и О`Кэлахан доверились регистратору с сомнительной репутацией, неясно, но проект в любом случае не запустился. Сегодня на сайте Red Emperor Resources нет актуальной информации о проектах в Забайкалье и России вообще.

Судя по лентам фейсбука, до 2013 года Нагели вели обычную жизнь зажиточной британской семьи — без роскоши, но с домом в хорошем районе и отдыхом в континентальной Европе. Но в 2013 году Валерию пришлось вернуться в Забайкалье, чтобы принять от отца роль одного из ключевых бизнесменов региона. Возможно, это было связано с тем, что Константин Нагель принял решение отойти от бизнеса.

Back to the Fatherland

«Сын известного забайкальского предпринимателя Константина Нагеля вернулся из Англии, в которой занимался инвестиционной деятельностью, с довольно «революционными» планами. А именно: доказать, что работа в сельском хозяйстве в Забайкалье может быть и прибыльной и успешной», — писала в 2015-м крестьянская газета «Земля», включившая Валерия Нагеля в свою тройку «людей года».

«Племзавод Комсомолец» к этому моменту работал чуть больше года, но уже давал впечатляющие результаты. Компания появилась на базе предприятия, широко известного в аграрной отрасли благодаря разведению овец забайкальской тонкорунной породы, но пришедшего в упадок после распада Советского Союза. Новые владельцы сохранили овец и сотрудников, поддерживающих редкую породу, но сразу сделали упор на растениеводство — в основном, на выращивание рапса для экспорта в Китай.

С первого года работы «Комсомолец» начал приобретать современную агротехнику и земли, расширяя свои сельхозугодья в Чернышевском районе. Нагели активно брали кредиты — банки отвечали взаимностью. И, кажется, не прогадали.

По итогам 2018 года «Племзавод Комсомолец» стал крупнейшим производителем и экспортёром рапса на Дальнем Востоке. Выручка достигла 600 миллионов рублей — это в два раза больше чем у остальных 360 компаний, занимающихся растениеводством в Забайкальском крае.

Площадь собственных земель «Комсомольца» достигла 114 тысяч гектаров — компания занимает 40-е место в списке крупнейших землевладельцев России.

«Читинские ключи», в 2012 году отказавшиеся от производства алкогольной продукции в пользу газированных напитков и минеральной воды, после возвращения Валерия Нагеля (был директором предприятия в 2014—2017 годах) начали снова выпускать пиво — катастрофические убытки подтолкнули компанию к смене курса. Помимо возобновления производства, у «Ключей» появилась широкая сеть сбыта продукции — формально независимых, но полностью снабжаемых компанией баров «Пивной квадрат».

К началу 2018 года в Чите насчитывалось 33 бара — по одному на 10 тысяч читинцев. Тогда в ответ на запрос редакции «Ключи» отказались оценить роль «Пивных квадратов» в распространении своей продукции — сослались на коммерческую тайну.

Фото: Ксения Зимина Чита, Забайкальский край — новости, происшествия, политика, экономика, люди.

Всего за несколько лет из просто старшего сына успешного и известного бизнесмена Валерий превратился в самостоятельного и авторитетного предпринимателя.

Другие факты

Во время задержания министра сельского хозяйства Михаила Кузьминова в 2018 году Валерий Нагель оказался в квартире чиновника в качестве гостя. Кузьминова и его заместителя Ирину Малакшинову обвиняли в давлении на руководителей нескольких агрофирм — якобы они незаконно требовали вернуть в бюджет средства госпрограмм. После полутора лет работы следствие так и не завершилось, Кузьминова постепенно перевели из СИЗО под подписку о невыезде, обвинение, кажется, трещит по швам.

После того, как губернатор Наталья Жданова подала в отставку Валерий Нагель публично вступился за неё от лица краевого отделения «Российского союза промышленников и предпринимателей».

«Забайкальскому краю для выхода из глубокого экономического кризиса важна политическая устойчивость. Реализация крупных долгосрочных экономических проектов невозможна без уверенности и стабильности в руководстве региона», — отметил Нагель в обращении к президенту Владимиру Путину, опубликованном за неделю до назначения Александра Осипова временным главой региона.

В 2019 году «люди Нагелей» появились на выборах в городскую думу Читы — вторых по значимости после губернаторских в Забайкалье.

Кандидаты, работающие в компаниях семьи, впервые засветились на предварительном голосовании «Единой России» — их агрессивная агитация предлагала вместе с «новым губернатором» смести «старую власть» в лице действующих депутатов и лично экс-главы города Анатолий Михалёва. Те, кто проиграл праймериз, позже оказались самовыдвиженцами под знамёнами общественного движения «Новая Чита. Новые люди», представители которого публично отрицают связь организации с выборами.

Примерная оценка активов

Трое Нагелей — отец и сыновья — владеют множеством компаний в Забайкальском крае, совокупная стоимость их активов превысила 2,5 миллиарда рублей в 2017 году. При этом почти половина пришлась на технологичное агропроизводство «Племзавод Комсомолец» — 1,1 миллиарда на балансе, — контрольным пакетом акций которого владеет Валерий Нагель.

Совокупная чистая прибыль компаний семьи Нагелей — более 110 миллионов рублей только в 2017 году (данные ФНС России). Самым прибыльным предприятием является завод напитков «Читинские ключи», принёсший 43 миллиона рублей при годовой выручке в 615 миллионов. Поскольку завод является закрытым акционерным обществом (ЗАО), нельзя ответить точно, какой именно долей компании владеет семья — при этом в презентационных материалах для инвесторов Валерий и Иван Нагели указывают «Читинские ключи» в числе своих активов.

Вероятно, через аффилированных лиц семья также владеет компаниями на, как минимум, полмиллиарда рублей. В 2017 году чистая прибыль этих фирм — зарегистрированных по одним адресам с компаниями Нагелей, связанных с их предприятиями и возглавляемых бизнес-партнёрами семьи — превысила 10 миллионов рублей.

Соцсети

Валерий Нагель активен в социальных сетях. В Facebook он периодически выкладывает фотографии с полей «Племзавода Комсомолец», делится успехами предприятия в сообществе «Забайкальский край».

У Нагеля есть и свой канал на YouTube — там почти нет просмотров и подписчиков, но есть ролики с человеком, которому, кажется, бизнес приносит не только деньги, но и удовольствие от процесса и его результатов.

В текст внесены уточнения по просьбе Валерия Нагеля.