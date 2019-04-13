Скидка до 30% на билеты до Москвы будет действовать всего 2 дня – «Уральские авиалинии»
Купить билеты со скидкой до 30% из разных регионов до Москвы можно будет онлайн только 13 и 14 апреля, сообщили ИА «Чита.Ру» в пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии».
«Специальная акция на авиабилеты в честь Дня космонавтики продлится только два дня. Совершить перелёт можно будет с 13 апреля по 31 мая 2019 года. Улететь в столицу по сниженной цене смогут жители Читы, Барнаула, Омска, Тюмени, Челябинска, Томска», – говорится в сообщении.
Скидка распространяется также на билеты из Москвы в указанные города.
Купить билеты можно только на сайте авиакомпании, а также на сайтах онлайн-агентов.
Билеты Чита — Москва — Чита можно приобрести также в кассах, через мобильное приложение (6+) и call-центр авиакомпании по номеру 8-800-7700-262.
*Количество мест ограничено и не гарантируется на каждом рейсе.
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