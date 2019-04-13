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Скидка до 30% на билеты до Москвы будет действовать всего 2 дня – «Уральские авиалинии»

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предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем

Купить билеты со скидкой до 30% из разных регионов до Москвы можно будет онлайн только 13 и 14 апреля, сообщили ИА «Чита.Ру» в пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии».


«Специальная акция на авиабилеты в честь Дня космонавтики продлится только два дня. Совершить перелёт можно будет с 13 апреля по 31 мая 2019 года. Улететь в столицу по сниженной цене смогут жители Читы, Барнаула, Омска, Тюмени, Челябинска, Томска», – говорится в сообщении.

Скидка распространяется также на билеты из Москвы в указанные города.

Купить билеты можно только на сайте авиакомпании, а также на сайтах онлайн-агентов.

Билеты Чита — Москва — Чита можно приобрести также в кассах, через мобильное приложение (6+) и call-центр авиакомпании по номеру 8-800-7700-262.

*Количество мест ограничено и не гарантируется на каждом рейсе.

 
Представительство ОАО Авиакомпания "Уральские авиалинии", ул. Ленина, 55
  • 8 (3022) 45-05-05

ОАО АК «Уральские авиалинии». ОГРН 102660538490. Россия, г. Екатеринбург, пер. Утренний,1 г.

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