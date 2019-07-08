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Туризм

«Уральские авиалинии» начали распродажу авиабилетов: скидки до 50%

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предоставлена рекламодателем
Фото: предоставлена рекламодателем

«Уральские авиалинии» запустили традиционную распродажу на бархатный сезон, в которой участвуют 10 тысяч авиабилетов по цене от тысячи рублей и действуют скидки до 50%, сообщили ИА «Чита.Ру» в пресс-службе компании.

«Лето в разгаре, а бархатный сезон ещё впереди. Поэтому только с 8 по 21 июля мы запускаем акцию на вылеты с 20 августа по 23 декабря 2019 года. 10 тысяч билетов продаются по цене от тысячи рублей по России и ещё более 200 направлений – со скидкой до 50%. Можно выбрать своё любимое летнее направление и спланировать отпуск по выгодной цене. Полный список направлений распродажи доступен здесь. Билеты – в продаже на uralairlines.com и в любой авиакассе Читы», – рассказал собеседник агентства.

Бонусы программы лояльности «Крылья» доступны и во время распродажи. Их можно просто использовать для оплаты билета и получать ещё больше скидок. Те, кто не зарегистрирован в программе, могут сделать это в один клик на сайте авиакомпании и сразу получить приветственные 500 бонусов.

«Уральские авиалинии» – одна из ведущих российских авиакомпаний по объёму пассажирских перевозок. По итогам 2018 года она перевезла 9 миллионов 579 пассажиров.

Компания – многократный лауреат международных и национальных премий: национальная премия «Крылья России», SafetyLeaders Awards, «Лучшие социальные проекты России», National Geographic Traveler Awards, Loyalty Аwards Russia, «Время инноваций».

География полётов насчитывает более 200 направлений. Воздушный флот «Уральских авиалиний» состоит из 45 самолётов европейского концерна Airbus.
предоставлена рекламодателем
Фото: предоставлена рекламодателем
 
Представительство ОАО Авиакомпания "Уральские авиалинии", ул. Ленина, 55
  • 8 (3022) 45-05-05

ОАО АК «Уральские авиалинии». ОГРН 102660538490. Россия, г. Екатеринбург, пер. Утренний,1 г.

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