«Омолодиться можно и по дороге на работу» — косметологи «Академии Здоровья»
Возможно ли выглядеть моложе своего паспортного возраста, когда тебе уже за …? Что на это может повлиять: генетика, здоровый образ жизни или пластический хирург? Есть и другие возможности. Врачи-косметологи инновационной клиники «Академия Здоровья» Лариса Гурулёва и Елена Фалько рассказали о новых врачебных лечебно-диагностических услугах в косметологии, которые помогут стать моложе и привлекательнее за очень короткое время.
Омоложение не только для женщин, но и для мужчин
По словам заведующей отделением терапевтической косметологии Ларисы Гурулёвой, омолаживающий эффект после процедуры виден и проявляется по нарастающей в течение 2-3 месяцев. В течение первых двух недель кожа светлеет, становится более упругой, постепенно меняется овал лица, контур выглядит более чётким. Эффект сохраняется от полутора до двух лет.
Лариса Гурулёва поясняет, что следующую процедуру можно повторить уже через несколько месяцев. При этом она очень эффективная, не требующая реабилитации, всесезонная процедура, которая практически не доставляет неприятных ощущений.
По достоинству оценили процедуру и мужчины. У них более толстая кожа, в ней на 20% больше коллагена, чем в женской, что сказывается на выраженном лифтинговом, то есть подтягивающем кожу эффекте. Без синяков и следов уколов.
Комфортно и эффективно улучшить контуры лица
О другой новой процедуре для улучшения контура лица рассказывает врач Елена Фалько.
«Если вы не готовы делать пластическую операцию, а овал лица, линия подбородка, периорбитальная область вас не радуют, приходите к нам. Мы предлагаем процедуру для неинвазивного анатомического лифтинга и контуринга лица, шеи и тела», — рассказывает доктор Елена Фалько.
У этой процедуры есть несколько преимуществ:
— всесезонность. Поскольку нет повреждения эпидермиса, не требуется ограничивать пребывание на солнце;
— высокая эффективность при опущении тканей — птозе благодаря многоуровневому воздействию, которое включает подтяжку мыщц, уплотнение клетчатки и стимуляцию продукции коллагена в глубоких и средних слоях кожи;
— идеальная совместимость с любыми аппаратными и инъекционными методиками омоложения;
— при работе с телом помимо работы по жировой ткани есть возможность эффективно воздействовать на кожу локально, в труднодоступных зонах.
За счёт чего происходит эффект омоложения?
По словам Елены Фалько, многие омолаживающие процедуры воздействуют только на верхние слои кожи. В этом же случае они работают глубже и создают новый подтянутый и молодой каркас лица, шеи или зоны декольте, а также и других частей тела.
Сколько длится и когда проявится эффект?
Минимальный эффект заметен уже сразу после процедуры, максимальный через месяц-полтора и сохраняется на несколько месяцев. То есть буквально вы ходите и молодеете. Разве не мечта?
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