«Омолодиться можно и по дороге на работу» — косметологи «Академии Здоровья»

По словам заведующей отделением терапевтической косметологии Ларисы Гурулёвой, омолаживающий эффект после процедуры виден и проявляется по нарастающей в течение 2-3 месяцев. В течение первых двух недель кожа светлеет, становится более упругой, постепенно меняется овал лица, контур выглядит более чётким. Эффект сохраняется от полутора до двух лет.

Всё о красоте и здоровье в Чите и Забайкальском крае

Всё о красоте и здоровье в Чите и Забайкальском крае

Всё о красоте и здоровье в Чите и Забайкальском крае

Всё о красоте и здоровье в Чите и Забайкальском крае

Всё о красоте и здоровье в Чите и Забайкальском крае

Всё о красоте и здоровье в Чите и Забайкальском крае

Лариса Гурулёва поясняет, что следующую процедуру можно повторить уже через несколько месяцев. При этом она очень эффективная, не требующая реабилитации, всесезонная процедура, которая практически не доставляет неприятных ощущений.

По достоинству оценили процедуру и мужчины. У них более толстая кожа, в ней на 20% больше коллагена, чем в женской, что сказывается на выраженном лифтинговом, то есть подтягивающем кожу эффекте. Без синяков и следов уколов.

Комфортно и эффективно улучшить контуры лица

О другой новой процедуре для улучшения контура лица рассказывает врач Елена Фалько.