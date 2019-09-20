«Испытано на себе»: Проверить щитовидку, печень и почки с одним анализом

Лаборатория расположена в районе магазина «Шатры» на Бутина, 115. Это оказалось очень удобно, ведь я работаю в 10 минутах ходьбы. Симпатичное крыльцо с фирменной зелёной вывеской издали привлекает внимание.

Всё о красоте и здоровье в Чите и Забайкальском крае

Войдя внутрь, оказываешься в небольшом помещении. У входа — корзины с чистыми и использованными бахилами, кабинки с плечиками для одежды, запирающиеся на ключ. Прямо напротив дверей — стойка администратора. Галина Бирюкова встретила меня с улыбкой, а, узнав, что я хочу сдать «Специальный комплекс исследований для жителей Сибири», начала рассказывать, чем он хорош.

Всё о красоте и здоровье в Чите и Забайкальском крае

Всё о красоте и здоровье в Чите и Забайкальском крае

Всё о красоте и здоровье в Чите и Забайкальском крае

Комплекс включает девять параметров крови, по которым можно выявить риски возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы, почек, печени и желчевыводящих протоков, щитовидной железы, а также сахарного диабета. Вот что они из себя представляют:

— общий анализ крови с лейкоцитарной формулой — даёт информацию об анемии и заболеваниях крови, воспалениях, аллергических процессах и возможном заражении глистами;

— уровень аспартатаминотрансферазы (АСТ) и аланинаминотрансферазы (АЛТ) — позволяет выявить опасные нарушения в работе сердца и печени вплоть до инфаркта, тромбоза, гепатитов и даже рака печени;

— щелочная фосфотаза — показывает различные заболевания печени, желудочно-кишечного тракта, а также развитие онкологических процессов в костях;

— о состоянии печени расскажет уровень билирубина;

— правильная работа почек выражается в нормальном уровне креатинина;

— уровень общего холестерина — покажет риски возникновения атеросклероза, сахарного диабета, проблемы со щитовидной железой и других заболеваний;

— основной показатель возможного диабета — уровень глюкозы в крови;

— тиреотропный гормон (ТТГ) — гормон, регулирующий работу щитовидной железы. Это очень важный показатель для жителей Забайкалья — региона, чьим жителям катастрофично не хватает йода в пище.