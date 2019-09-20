«Испытано на себе»: Проверить щитовидку, печень и почки с одним анализом
Вообще, я нечастый гость лабораторий по приёму анализов. Последний раз я была там больше трёх лет назад. Да и лаборатория эта находилась при женской консультации. Хождение по кабинетам и стояние в очередях оптимизма не прибавляет. Хочется прийти, один раз сдать кровь и получить максимум информации о своём здоровье. «Гемотест» предлагает целый комплекс из девяти показателей, который я и проверила на себе. Заодно и узнала, что это за федеральная сеть такая.
Лаборатория расположена в районе магазина «Шатры» на Бутина, 115. Это оказалось очень удобно, ведь я работаю в 10 минутах ходьбы. Симпатичное крыльцо с фирменной зелёной вывеской издали привлекает внимание.
Войдя внутрь, оказываешься в небольшом помещении. У входа — корзины с чистыми и использованными бахилами, кабинки с плечиками для одежды, запирающиеся на ключ. Прямо напротив дверей — стойка администратора. Галина Бирюкова встретила меня с улыбкой, а, узнав, что я хочу сдать «Специальный комплекс исследований для жителей Сибири», начала рассказывать, чем он хорош.
Комплекс включает девять параметров крови, по которым можно выявить риски возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы, почек, печени и желчевыводящих протоков, щитовидной железы, а также сахарного диабета. Вот что они из себя представляют:
— общий анализ крови с лейкоцитарной формулой — даёт информацию об анемии и заболеваниях крови, воспалениях, аллергических процессах и возможном заражении глистами;
— уровень аспартатаминотрансферазы (АСТ) и аланинаминотрансферазы (АЛТ) — позволяет выявить опасные нарушения в работе сердца и печени вплоть до инфаркта, тромбоза, гепатитов и даже рака печени;
— щелочная фосфотаза — показывает различные заболевания печени, желудочно-кишечного тракта, а также развитие онкологических процессов в костях;
— о состоянии печени расскажет уровень билирубина;
— правильная работа почек выражается в нормальном уровне креатинина;
— уровень общего холестерина — покажет риски возникновения атеросклероза, сахарного диабета, проблемы со щитовидной железой и других заболеваний;
— основной показатель возможного диабета — уровень глюкозы в крови;
— тиреотропный гормон (ТТГ) — гормон, регулирующий работу щитовидной железы. Это очень важный показатель для жителей Забайкалья — региона, чьим жителям катастрофично не хватает йода в пище.
Согласитесь, если сдавать эти анализы по отдельности, может выйти гораздо дороже, чем 990 рублей. Кстати, акция действует только до 30 сентября.
После информирования Галина Бирюкова распечатала договор на оказание услуг и согласие на обработку персональных данных, которые нужно подписать. Ещё я получила наклейки со штрих-кодами и своими данными — их нужно передать процедурной медсестре. Потом я оплатила услуги и прошла в кабинет.
Медсестра, как и положено по регламенту, надела одноразовые перчатки и приготовила дезинфицирующие салфетки, иглу и три пробирки. На каждой из них она подписала мою фамилию и продемонстрировала по отдельности, чтобы я смогла удостовериться в правильности написания ФИО.
На мою руку надели жгут, затянули и попросили поработать кулаком. Затем место будущего укола протёрли тремя разными салфетками для дезинфекции, нащупали вену и ввели иглу. Ощущения — как обычно на заборе венозной крови.
На заполненную пробирку наклеивается тот самый штрих-код с данными пациента, который выдают на стойке администратора.
Наполнив две пробирки, медсестра поинтересовалась моим самочувствием. Поскольку всё шло хорошо, мы спокойно закончили процедуру.
Готовые пробирки сначала стоят при определённой температуре в процедурном кабинете, затем перемещаются в холодильник и ждут отправки в собственную лабораторию «Гемотеста».
Очень удобно, что за результатами не нужно приходить в лабораторию заново. Спустя некоторое время на мой телефон пришло смс-уведомление о готовности анализов с указанием номера заказа. Мне оставалось лишь зайти на сайт, в соответствующем разделе ввести номер заказа, распечатать — и готово. У меня на руках — развёрнутый анализ крови, а взамен — небольшие денежные расходы и минимум потраченного времени.
- ул. Бутина, 115 (корпус 1)8 800 550 1313
*Взятие биоматериала оплачивается отдельно.
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