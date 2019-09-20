ещё
Найти
  • Меню раздела
  • Лента
  • Объявления
  • Афиша/ТВ
  • Тематика
  • Проекты
  • Спецпроекты
  • Остальное
  • Профиль

Информация

Социальные сети

Блоги

Ссылки

Подписка

Юридическая поддержка

  • Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.chita.ru.
  • Нашли ошибку? Выделите ее и отправьте
  • 18+
Р!
Красота и здоровье

«Испытано на себе»: Проверить щитовидку, печень и почки с одним анализом

,

Вообще, я нечастый гость лабораторий по приёму анализов. Последний раз я была там больше трёх лет назад. Да и лаборатория эта находилась при женской консультации. Хождение по кабинетам и стояние в очередях оптимизма не прибавляет. Хочется прийти, один раз сдать кровь и получить максимум информации о своём здоровье. «Гемотест» предлагает целый комплекс из девяти показателей, который я и проверила на себе. Заодно и узнала, что это за федеральная сеть такая.

Лаборатория расположена в районе магазина «Шатры» на Бутина, 115. Это оказалось очень удобно, ведь я работаю в 10 минутах ходьбы. Симпатичное крыльцо с фирменной зелёной вывеской издали привлекает внимание.

Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд

Войдя внутрь, оказываешься в небольшом помещении. У входа — корзины с чистыми и использованными бахилами, кабинки с плечиками для одежды, запирающиеся на ключ. Прямо напротив дверей — стойка администратора. Галина Бирюкова встретила меня с улыбкой, а, узнав, что я хочу сдать «Специальный комплекс исследований для жителей Сибири», начала рассказывать, чем он хорош.

Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд

Комплекс включает девять параметров крови, по которым можно выявить риски возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы, почек, печени и желчевыводящих протоков, щитовидной железы, а также сахарного диабета. Вот что они из себя представляют:

— общий анализ крови с лейкоцитарной формулой — даёт информацию об анемии и заболеваниях крови, воспалениях, аллергических процессах и возможном заражении глистами;

— уровень аспартатаминотрансферазы (АСТ) и аланинаминотрансферазы (АЛТ) — позволяет выявить опасные нарушения в работе сердца и печени вплоть до инфаркта, тромбоза, гепатитов и даже рака печени;

— щелочная фосфотаза — показывает различные заболевания печени, желудочно-кишечного тракта, а также развитие онкологических процессов в костях;

— о состоянии печени расскажет уровень билирубина;

— правильная работа почек выражается в нормальном уровне креатинина;

— уровень общего холестерина — покажет риски возникновения атеросклероза, сахарного диабета, проблемы со щитовидной железой и других заболеваний;

— основной показатель возможного диабета — уровень глюкозы в крови;

— тиреотропный гормон (ТТГ) — гормон, регулирующий работу щитовидной железы. Это очень важный показатель для жителей Забайкалья — региона, чьим жителям катастрофично не хватает йода в пище.

Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд

Согласитесь, если сдавать эти анализы по отдельности, может выйти гораздо дороже, чем 990 рублей. Кстати, акция действует только до 30 сентября.

После информирования Галина Бирюкова распечатала договор на оказание услуг и согласие на обработку персональных данных, которые нужно подписать. Ещё я получила наклейки со штрих-кодами и своими данными — их нужно передать процедурной медсестре. Потом я оплатила услуги и прошла в кабинет.

Медсестра, как и положено по регламенту, надела одноразовые перчатки и приготовила дезинфицирующие салфетки, иглу и три пробирки. На каждой из них она подписала мою фамилию и продемонстрировала по отдельности, чтобы я смогла удостовериться в правильности написания ФИО.

Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд

На мою руку надели жгут, затянули и попросили поработать кулаком. Затем место будущего укола протёрли тремя разными салфетками для дезинфекции, нащупали вену и ввели иглу. Ощущения — как обычно на заборе венозной крови.

Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд

На заполненную пробирку наклеивается тот самый штрих-код с данными пациента, который выдают на стойке администратора.

Наполнив две пробирки, медсестра поинтересовалась моим самочувствием. Поскольку всё шло хорошо, мы спокойно закончили процедуру.

Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд
Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд

Готовые пробирки сначала стоят при определённой температуре в процедурном кабинете, затем перемещаются в холодильник и ждут отправки в собственную лабораторию «Гемотеста».

Диана Арнольд
Фото: Диана Арнольд

Очень удобно, что за результатами не нужно приходить в лабораторию заново. Спустя некоторое время на мой телефон пришло смс-уведомление о готовности анализов с указанием номера заказа. Мне оставалось лишь зайти на сайт, в соответствующем разделе ввести номер заказа, распечатать — и готово. У меня на руках — развёрнутый анализ крови, а взамен — небольшие денежные расходы и минимум потраченного времени.

 
Гемотест, ул. Шилова, 19
    • ул. Бутина, 115 (корпус 1)
      8 800 550 1313
    ИА
    Фото: ИА "Чита.Ру"

    *Взятие биоматериала оплачивается отдельно.
    ООО «МедТест». Лицензия №ЛО-75-01-000967 от 21 апреля 2015 года. ООО «Лаборатория Гемотест», лицензия № ЛО-77-01-003781 от 25 мая 2011 года.

    Назад
    Семинары по имплантологии и костной пластике прошли в учебном центре «Медикс» в Чите
    «Испытано на себе»: Пиявки против остеохондроза
    Спорт для каждого — новая реальность в Забайкалье
    Лаборатория «Гемотест» начала проверять читинцев на COVID-19
    Выявить причину простуды поможет клинический анализ крови за 190 р. в Чите
    Проверку на ЗППП и оценку иммунитета со скидкой до 50% проведут в «Гемотест» в Чите
    Общий анализ крови всего за 190 р. сделают в лаборатории «Гемотест» в Чите
    ПоделитьсяОшибка в тексте

    Ошибка в тексте

    Отправить сообщение об ошибке?Отправить

    Р!

    Реклама на сайте Заказать

    Лекции
      Заявка на обратный звонок

      Оставьте ваш номер телефона, и мы перезвоним через 15 минут*

      *В рабочее время c понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.Если вы оставите телефон в нерабочее время, мы перезвоним вам, как только первый менеджер окажется около компьютера.

      Отправить
      Загрузить ещё