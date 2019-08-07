Акция «Монтаж в подарок» продлится в компании «Доступные окна» в Чите только 10 дней
Компания «Доступные окна» с 7 по 16 августа подарит установку и отделочные работы при заказе пластиковых окон по акции «Монтаж в подарок»*, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 7 августа представитель компании.
«Наша акция даёт читинцам возможность подготовить жильё к холодам с помощью новых окон из немецкого профиля Veka по доступной цене от 4 934 рубля за квадратный метр и получить монтажные и отделочные работы в подарок. Такие окна надёжны, хорошо изолируют помещение от воздействий внешней среды – в доме не будет сквозняков, пыли и посторонних шумов с улицы. Акция продлится до 15 августа», – рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что даже самые хорошие и качественные окна можно испортить неумелой установкой, поэтому стоит доверять её только профессионалам.
Также «Доступные окна» продают и устанавливают входные двери, рольставни, занимаются остеклением балконов и лоджий. Всё это можно купить в кредит** или беспроцентную рассрочку от компании***.
Рассчитать стоимость можно на сайте и по телефону: 21-75-43.
*Акция действует только на территории Читы
**ООО «Русфинанс Банк» Генеральная лицензия ЦБ РФ №1792 от 13.02.2013 г.
***Рассрочку предоставляет салон «Доступные окна» без использования банковских продуктов..
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