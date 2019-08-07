ещё
Найти
  • Меню раздела
  • Лента
  • Объявления
  • Афиша/ТВ
  • Тематика
  • Проекты
  • Спецпроекты
  • Остальное
  • Профиль
Р!
РЕКОМЕНДУЕМ
Ремонт

Акция «Монтаж в подарок» продлится в компании «Доступные окна» в Чите только 10 дней

,
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем

Компания «Доступные окна» с 7 по 16 августа подарит установку и отделочные работы при заказе пластиковых окон по акции «Монтаж в подарок»*, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 7 августа представитель компании.

«Наша акция даёт читинцам возможность подготовить жильё к холодам с помощью новых окон из немецкого профиля Veka по доступной цене от 4 934 рубля за квадратный метр и получить монтажные и отделочные работы в подарок. Такие окна надёжны, хорошо изолируют помещение от воздействий внешней среды – в доме не будет сквозняков, пыли и посторонних шумов с улицы. Акция продлится до 15 августа», – рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что даже самые хорошие и качественные окна можно испортить неумелой установкой, поэтому стоит доверять её только профессионалам.

Также «Доступные окна» продают и устанавливают входные двери, рольставни, занимаются остеклением балконов и лоджий. Всё это можно купить в кредит** или беспроцентную рассрочку от компании***.

Рассчитать стоимость можно на сайте и по телефону: 21-75-43.

 
Доступные окна, ул. Шилова, 35, отдельный вход
  • 8 914 808 5520

*Акция действует только на территории Читы
**ООО «Русфинанс Банк» Генеральная лицензия ЦБ РФ №1792 от 13.02.2013 г.
***Рассрочку предоставляет салон «Доступные окна» без использования банковских продуктов..

НазадВперёд
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 
ЧИТАЕМОЕ ЗА СУТКИ
КОММЕНТИРУЕМОЕ ЗА СУТКИ

Заменить старые окна на современные со скидкой до 50% предложили «Доступные окна» в Чите

«Доступные окна» продлили акцию с тройной выгодой до 30 апреля

Мы работаем и установим окна с тройной выгодой и подарками — «Доступные окна» в Чите

«Доступные окна» в Чите: Успейте заказать окна до апрельского повышения цен

Секрет скидок до 50% раскрыли «Доступные окна» в Чите

ЧИТАЕМОЕ ЗА СУТКИ

Ещё на 2 недели продлили режим самоизоляции в Забайкалье – до 8 июня 17016

59 новых случаев коронавируса выявили в Забайкалье - это рекордное число 16556

Гурулёв о коронавирусе в Забайкалье: Основная беда пришла из медучреждений 10757

Гурулёв о койках под COVID-19: «Вал пошёл такой, что мест из резерва может не хватить» 6208

Власти Забайкалья отказались от идеи открывать детсады даже с 1 июня 5733

КОММЕНТИРУЕМОЕ ЗА СУТКИ

Ещё на 2 недели продлили режим самоизоляции в Забайкалье – до 8 июня 156

59 новых случаев коронавируса выявили в Забайкалье - это рекордное число 147

Общественники влезли на горки на пл. Декабристов и признали их опасными для детей 78

Построенную пенсионером детскую площадку снесли в Чите, на её месте появятся турники 77

Гурулёв о коронавирусе в Забайкалье: Основная беда пришла из медучреждений 67

ПоделитьсяОшибка в тексте

Ошибка в тексте

Отправить сообщение об ошибке?Отправить

Р!

Реклама на сайте Заказать

РЕМОНТ и СТРОЙКА
РЕМОНТ и СТРОЙКА
Заявка на обратный звонок

Оставьте ваш номер телефона, и мы перезвоним через 15 минут*

*В рабочее время c понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.Если вы оставите телефон в нерабочее время, мы перезвоним вам, как только первый менеджер окажется около компьютера.

Отправить

Информация

Социальные сети

Блоги

Ссылки

Подписка

Юридическая поддержка

  • Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.chita.ru.
  • Нашли ошибку? Выделите ее и отправьте
  • 18+