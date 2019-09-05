ещё
Найти
  • Меню раздела
  • Лента
  • Объявления
  • Афиша/ТВ
  • Тематика
  • Проекты
  • Спецпроекты
  • Остальное
  • Профиль
Р!
РЕКОМЕНДУЕМ
Ремонт

Распродажу выставочных образцов мебели со скидками до 50% запустил салон «dmi Дятьково»

,

Распродажа выставочных образцов мебели со скидками до 50% стартовала в салонах «dmi Дятьково» на Курнатовского, 34, и в торговом центре Matrix на Шилова, 99 г, в Чите, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 5 сентября представитель компании.

«В наших салонах обновляется выставочная экспозиция, поэтому мы запустили распродажу со скидкой 50%. Теперь современные гостиную и спальню Tokio*, стильную спальню Bergamo** и утончённую прихожую Elegante*** можно купить в два раза дешевле. К слову, купить молодёжную спальню теперь можно за 26 тысяч, вместо 53, а прихожую — за 49 тысяч вместо 99», — уточнил собеседник агентства.

Посмотреть реальные цены со скидками в салоне «dmi Дятьково» по адресу Курнатовского,34, можно здесь, в торговом центре Matrix на Шилова, 99 г, — здесь.

Помимо этого, скидки действуют на матрасы и аксессуары для сна по акции «Лови цветные сны».

«В сентябре покупатели смогут увидеть в наших салонах новинки — мебельные коллекции Turin**** и Parma*****, которые только в этом месяце можно приобрести со скидкой 30%. Мы предлагаем покупателям скорее приобрести мебель своей мечты, пока её не купил кто-нибудь другой», — добавил представитель сети.

Соцсети: Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook. Сайт: мебельцентр-чита.рф.

предоставлено рекламодателем
Спальня Bergamo со скидкой 50%
Фото: предоставлено рекламодателем
1
предоставлено рекламодателем
Прихожая Elegante со скидкой 50%
Фото: предоставлено рекламодателем
2
предоставлено рекламодателем
Комод Alivio со скидкой 50%
Фото: предоставлено рекламодателем
3
предоставлено рекламодателем
Спальня Tokio со скидкой 50%
Фото: предоставлено рекламодателем
4
предоставлено рекламодателем
Молодёжная спальня Elegante со скидкой 50%
Фото: предоставлено рекламодателем
5
предоставлено рекламодателем
Гостиная Alivio со скидкой 50%
Фото: предоставлено рекламодателем
6
предоставлено рекламодателем
Гостиная Tokio со скидкой 50%
Фото: предоставлено рекламодателем
7
предоставлено рекламодателем
Прихожая Alivio со скидкой 50%
Фото: предоставлено рекламодателем
8
предоставлено рекламодателем
Спальня Elegante со скидкой 50%
Фото: предоставлено рекламодателем
9
предоставлено рекламодателем
Спальня Uno со скидкой 50%
Фото: предоставлено рекламодателем
10
 
Дятьково dmi, фирменный салон мебели, ул. Шилова, 99г (ТЦ «Матрикс», 2 этаж)
  • 8 (3022) 210-690

*Токио
**Бергамо
***Элегант
****Турин
*****Парма

НазадВперёд
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 
ЧИТАЕМОЕ ЗА СУТКИ
КОММЕНТИРУЕМОЕ ЗА СУТКИ

Распродажа детских со скидками до 40% стартовала в салонах «Интерия» в Чите

Магазин Zaman с диванами от 11,1 т. руб. и кухнями от 9,9 т. руб. появился на КСК в Чите

Кровать, матрас и подушки со скидкой до 67% – новая акция стартовала в Askona в Чите

Диван украли в необычном рекламном ролике от мебельного дома Zaman в Чите

Новый магазин «Мебель плюс» с диванами от 11,5 т. р. откроется 10 октября в Чите

ЧИТАЕМОЕ ЗА СУТКИ

Пять человек умерли за сутки от коронавируса в Забайкалье 13421

Около 50 автомобилистов собрались в Чите, чтобы почтить память убитого Добрынина 13263

Больше 50 пожарных тушат крытый рынок на Острове в Чите 11477

Спортивный журналист Тимур Ламбаев скончался в моностационаре Читы 9378

Пожар торгового центра в Чите начался с пристроенного кафе – МЧС 9159

КОММЕНТИРУЕМОЕ ЗА СУТКИ

Пять человек умерли за сутки от коронавируса в Забайкалье 230

Бывший Дворец спорта в Чите снесут для строительства семейного центра 144

Минфин предложил сократить 100 тыс. должностей в российской армии 68

Неизвестные украли 13 метров трубы для подачи кислорода пациентам горбольницы №1 в Чите 65

Цены на подсолнечное масло в России побили рекорд - СМИ 44

ПоделитьсяОшибка в тексте

Ошибка в тексте

Отправить сообщение об ошибке?Отправить

Р!

Реклама на сайте Заказать

РЕМОНТ и СТРОЙКА
РЕМОНТ и СТРОЙКА
Заявка на обратный звонок

Оставьте ваш номер телефона, и мы перезвоним через 15 минут*

*В рабочее время c понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.Если вы оставите телефон в нерабочее время, мы перезвоним вам, как только первый менеджер окажется около компьютера.

Отправить

Информация

Блоги

Ссылки

Подписка

Юридическая поддержка

  • Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.chita.ru.
  • Нашли ошибку? Выделите ее и отправьте
  • 18+