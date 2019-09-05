Распродажу выставочных образцов мебели со скидками до 50% запустил салон «dmi Дятьково»

Распродажа выставочных образцов мебели со скидками до 50% стартовала в салонах «dmi Дятьково» на Курнатовского, 34, и в торговом центре Matrix на Шилова, 99 г, в Чите, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 5 сентября представитель компании.

«В наших салонах обновляется выставочная экспозиция, поэтому мы запустили распродажу со скидкой 50%. Теперь современные гостиную и спальню Tokio*, стильную спальню Bergamo** и утончённую прихожую Elegante*** можно купить в два раза дешевле. К слову, купить молодёжную спальню теперь можно за 26 тысяч, вместо 53, а прихожую — за 49 тысяч вместо 99», — уточнил собеседник агентства.

Посмотреть реальные цены со скидками в салоне «dmi Дятьково» по адресу Курнатовского,34, можно здесь, в торговом центре Matrix на Шилова, 99 г, — здесь.

Помимо этого, скидки действуют на матрасы и аксессуары для сна по акции «Лови цветные сны».

«В сентябре покупатели смогут увидеть в наших салонах новинки — мебельные коллекции Turin**** и Parma*****, которые только в этом месяце можно приобрести со скидкой 30%. Мы предлагаем покупателям скорее приобрести мебель своей мечты, пока её не купил кто-нибудь другой», — добавил представитель сети.

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