Отдельный вход и 3-метровые окна – последние квартиры на Матвеева, 10

Малоквартирный дом повышенной комфортности по улице на Матвеева, 10, мало похож на привычные новостройки. Сразу обращаешь внимание на статный шоколадно-кремовый фасад и огромные окна. Его строительство завершится буквально через месяц, а сдачу в эксплуатацию «Региональное управление строительства» (РУС) запланировало на октябрь 2019 года. Мы заглянули на стройплощадку, где работы уже подходят к завершению, чтобы рассказать об отличиях и показать преимущества квартир в этом доме. И несколько из них ещё свободны. Фото: предоставлено РУС Ремонт, строительство, отделочные работы. Как построить и обустроить дом. Фото: предоставлено РУС Ремонт, строительство, отделочные работы. Как построить и обустроить дом. Чем этот дом особенный? Наверное, первое, на что обратят внимание будущие жильцы — панорамные окна высотой более 2 метров. Они создают ощущение дополнительного пространства и отлично смотрятся практически в любом интерьере. В нашем Забайкалье, где солнечных дней гораздо больше, чем пасмурных, такие окна дадут возможность наслаждаться естественным освещением в любое время года. Плюс окна сделаны из энергоэффективного и хорошо защищающего от шума пластикового профиля Veka Softline.

Элитный статус дома заметен и в подъездах, отделанных керамогранитом. Встречали ли вы у нас в городе пятиэтажки с лифтами? Теперь такой дом есть, ведь РУС в обоих подъездах установил просторные, быстрые и практически бесшумные лифты компании Otis грузоподъёмностью до 1 тонны. А так как на каждой площадке располагается по 2-3 квартиры, вам не придётся долго ждать лифт.

Фото: предоставлено РУС Ремонт, строительство, отделочные работы. Как построить и обустроить дом. Фото: предоставлено РУС Ремонт, строительство, отделочные работы. Как построить и обустроить дом.

Практически со всех сторон дом окружён сосновым лесом, на который открывается вид из квартир. Но при этом вблизи расположена вся необходимая инфраструктура: магазины и торговые центры, ближайшая остановка троллейбусов в 3 минутах ходьбы, парк для прогулок — стадион СибВо, а также множество образовательных учреждений для детей — школа №19 и гимназия №21, детские сады № 39, 30, 43 и частная школа-сад «Радуга».

Фото: Диана Арнольд Ремонт, строительство, отделочные работы. Как построить и обустроить дом. Фото: Диана Арнольд Ремонт, строительство, отделочные работы. Как построить и обустроить дом.

А ещё дом благодаря уникальной отделке фиброцементными плитами японского производства и утеплителем, станет одним из самых тёплых в городе. Что будет во дворе? Во-первых, всю территорию огородят. Внутри вскоре появятся три детских площадки со специальным безопасным покрытием, спортивные тренажёры, скамейки, беговые дорожки и зона для занятий спортом. Разумеется, посадят цветы и кустарники.

Фото: Диана Арнольд Ремонт, строительство, отделочные работы. Как построить и обустроить дом. Фото: Диана Арнольд Ремонт, строительство, отделочные работы. Как построить и обустроить дом.

Автовладельцам РУС приготовил две парковки: открытую — возле дома и закрытую подземную, куда можно будет попасть, не выходя на улицу, прямо из подъезда. Свободные стояночные места — обычные и семейные (на две машины) — также ещё есть в продаже. Какие квартиры ещё свободны? Покупателям доступны квартиры площадью от 100 квадратных метров с 3-метровыми потолками. А тем, кто желает иметь отдельный вход в свою квартиру, РУС подготовил специальное предложение: двухуровневые апартаменты на первом и втором этажах, с собственным закрытым двором с обратной стороны дома. К каждому входу примыкает небольшой земельный участок, на котором можно поставить качели или разбить цветник. В свободных квартирах нет перегородок, чтобы владельцы сами могли выбрать и заказать нужную планировку. И, конечно, в каждой квартире сделана горизонтальная разводка отопления с радиаторами и индивидуальными счётчиками тепла, выровненные полы, оштукатуренные стены, металлические двери и застеклённые лоджии, на которые ведут двери во всю высоту стен.