Отдельный вход и 3-метровые окна – последние квартиры на Матвеева, 10
Малоквартирный дом повышенной комфортности по улице на Матвеева, 10, мало похож на привычные новостройки. Сразу обращаешь внимание на статный шоколадно-кремовый фасад и огромные окна. Его строительство завершится буквально через месяц, а сдачу в эксплуатацию «Региональное управление строительства» (РУС) запланировало на октябрь 2019 года. Мы заглянули на стройплощадку, где работы уже подходят к завершению, чтобы рассказать об отличиях и показать преимущества квартир в этом доме. И несколько из них ещё свободны.
Чем этот дом особенный?
Наверное, первое, на что обратят внимание будущие жильцы — панорамные окна высотой более 2 метров. Они создают ощущение дополнительного пространства и отлично смотрятся практически в любом интерьере. В нашем Забайкалье, где солнечных дней гораздо больше, чем пасмурных, такие окна дадут возможность наслаждаться естественным освещением в любое время года. Плюс окна сделаны из энергоэффективного и хорошо защищающего от шума пластикового профиля Veka Softline.
Элитный статус дома заметен и в подъездах, отделанных керамогранитом. Встречали ли вы у нас в городе пятиэтажки с лифтами? Теперь такой дом есть, ведь РУС в обоих подъездах установил просторные, быстрые и практически бесшумные лифты компании Otis грузоподъёмностью до 1 тонны. А так как на каждой площадке располагается по 2-3 квартиры, вам не придётся долго ждать лифт.
Практически со всех сторон дом окружён сосновым лесом, на который открывается вид из квартир. Но при этом вблизи расположена вся необходимая инфраструктура: магазины и торговые центры, ближайшая остановка троллейбусов в 3 минутах ходьбы, парк для прогулок — стадион СибВо, а также множество образовательных учреждений для детей — школа №19 и гимназия №21, детские сады № 39, 30, 43 и частная школа-сад «Радуга».
А ещё дом благодаря уникальной отделке фиброцементными плитами японского производства и утеплителем, станет одним из самых тёплых в городе.
Что будет во дворе?
Во-первых, всю территорию огородят. Внутри вскоре появятся три детских площадки со специальным безопасным покрытием, спортивные тренажёры, скамейки, беговые дорожки и зона для занятий спортом. Разумеется, посадят цветы и кустарники.
Автовладельцам РУС приготовил две парковки: открытую — возле дома и закрытую подземную, куда можно будет попасть, не выходя на улицу, прямо из подъезда. Свободные стояночные места — обычные и семейные (на две машины) — также ещё есть в продаже.
Какие квартиры ещё свободны?
Покупателям доступны квартиры площадью от 100 квадратных метров с 3-метровыми потолками. А тем, кто желает иметь отдельный вход в свою квартиру, РУС подготовил специальное предложение: двухуровневые апартаменты на первом и втором этажах, с собственным закрытым двором с обратной стороны дома. К каждому входу примыкает небольшой земельный участок, на котором можно поставить качели или разбить цветник.
В свободных квартирах нет перегородок, чтобы владельцы сами могли выбрать и заказать нужную планировку. И, конечно, в каждой квартире сделана горизонтальная разводка отопления с радиаторами и индивидуальными счётчиками тепла, выровненные полы, оштукатуренные стены, металлические двери и застеклённые лоджии, на которые ведут двери во всю высоту стен.
Стоимость квадрата составляет 71 тысячу рублей. Это более чем лояльная цена, если учитывать, что вы получаете квартиру, расположенную в спокойном районе в хвойном лесу, вблизи центра города, но удалённом от шумных улиц. А в самом доме сделано всё для вашего уединения и удобства, начиная от закрытого двора, заканчивая просторной планировкой и высокими окнами.
Куда обратиться, чтобы посмотреть квартиру или оформить договор на покупку?
Сейчас в офисе РУСа можно оформить ипотеку со ставкой от 5% годовых и ипотеку по двум документам (паспорту и СНИЛСу) с первоначальным взносом 30% по льготным условиям.
Всю информацию по этому и другим домам РУСа, ипотечному кредитованию, приобретению жилья в рассрочку без участия банков и другим вопросам можно узнать в отделе продаж «Регионального управления строительства» по адресу: Чкалова, 158, 3-й этаж. Или по телефонам: 26-34-10, 35-17-85, 8-924-574-0023.
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Генеральная лицензия банка «Открытие» на осуществление банковских операций № 2209 выдана ЦБ РФ 24.11.2014 года.
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