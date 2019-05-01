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Инструкция: Как летать по России бесплатно

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Часто летаете в командировки? Их обычно оплачивает работодатель, но не все знают, что благодаря частым перелётам по работе можно получить и бесплатные билеты для личных путешествий, и бонусы для компании. Рассказываем, как это сделать с помощью бизнес-карты Промсвязьбанка.

⠀1. Если часто летаете по рабочим делам рейсами S7 Airlines, предложите руководству открыть корпоративную карту с бонусной программой от авиакомпании. Аргументировать это можно выгодой: когда все платежи по счёту проходят безналично, это упрощает ведение бухгалтерии и страхует от возможной блокировки расчётных счетов. Банк увидит, за что платит компания, и не будет подозревать её в обналичивании.

Кроме того, по тревел-картам для бизнеса банк возвращает часть расходов бонусами, которые организация сможет обменять на новые авиабилеты. А это уже реальная экономия средств.

⠀2. Летайте в командировки с бизнес-картой, и копите мили для себя. По тревел-карте начисляются и бонусы для компании, и мили S7 Priority на личный счёт командированного сотрудника за каждый полёт с S7.

⠀3. Копить мили можно и в том случае, когда уже есть личная карта лояльности S7. Мили продолжат копиться с той суммы, которая уже была на счёте в программе S7 Priority.

⠀4. Даже если к личному кабинету S7 Prоfi привязана одна бизнес-карта, купить билеты по ней можно на любого сотрудника. И все они смогут копить мили за свои перелёты.

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Фото: Предоставлено рекламодателем


⠀5. Что для этого нужно? Если работодатель открыл на ваше имя бизнес-карту «Мир Premium Business» в Промсвязьбанке, полдела уже сделано. Нужно, чтобы компания зарегистрировалась в программе лояльности для корпоративных клиентов S7 Prоfi, после чего администратор программы, – как правило, это сотрудник, который оформляет командировки, – привяжет вашу карту в настройках онлайн-кабинета и направит вам приглашение на регистрацию.

⠀6. Отслеживать накопленные компанией баллы и мили можно в кабинете программы S7 Prоfi. Видеть собственные мили и расходовать их в можно личном кабинете S7 Priority.

⠀7. Накопленные мили сохранятся за вами даже в случае увольнения.

⠀8. Сколько раз нужно слетать в командировку, чтобы заработать на бесплатный билет? Мили начисляются за оплаченные и фактически совершённые полёты регулярными рейсами S7 и авиакомпаний-партнёров, а также за услуги других партнёров программы. Они начисляются в процентах от расстояния полёта и в зависимости от тарифа, по которому куплен билет. Поэтому на то, куда и как быстро вы сможете получить бесплатный перелёт, влияет, летаете вы в командировки в Санкт-Петербург или во Владивосток, эконом- или бизнес-классом.

Узнать подробную информацию о карте и заказать её можно в отделениях Промсвязьбанка и на официальном сайте www.psbank.ru

 
ПСБ Банк, ул. Анохина, 91, корп. 2
  • 8 (3022) 200-100

ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ в №3251 от 17 декабря 2014 года.

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