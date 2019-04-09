Читинцы записали видеообращение к землякам о 4-й акции доноров костного мозга
Четвёртая акция доноров костного мозга пройдёт в Чите 20 и 21 апреля, видеообращение к забайкальцам о необходимости поучаствовать в ней записали несколько жителей Читы.
Акция проводится для того, чтобы найти потенциальных доноров костного мозга, которых сейчас катастрофически не хватает в России. Для участия в ней нужно в указанные дни с 10.00 до 18.00 сдать кровь в медицинском центре «Диагностика для взрослых и детей» по улице Богомягкова, 107, в Чите.
Сегодня в Национальный регистр доноров костного мозга уже вошли 650 забайкальцев. Это число стало результатом трёх проведённых ранее акций по поискам доноров.