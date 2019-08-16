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Красота и здоровье

Протез голени с инновационной электронной стопой впервые установили пациенту в Забайкалье

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Специалисты Забайкальского протезно-ортопедического центра 15 августа впервые в регионе установили пациенту протез голени с инновационной электронной стопой Ottobock Meridium. Настраивать стопу помогал специально приехавший в Читу представитель немецкого производителя, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 16 августа представитель центра.

«Ottobock Meridium – новая электронная стопа от одного из мировых лидеров в производстве протезно-ортопедической техники. Она имитирует анатомическую форму конечности человека и может двигаться не только в голеностопном суставе, но и в области среднего и переднего отдела стопы. Четырёхосевая конструкция помогает стопе практически без задержек адаптироваться для ходьбы по разным поверхностям», – рассказал собеседник агентства.

Теперь специалисты Забайкальского протезно-ортопедического центра также могут устанавливать и настраивать стопу, давая возможность забайкальцам использовать передовые разработки в сфере протезирования. Изначально стопа настраивается специалистом через компьютер, а пациент может менять параметры протеза под индивидуальные нагрузки через мобильное приложение (18+) с любого смартфона. В приложении также можно отслеживать заряд аккумулятора и регулировать громкость сигналов.

«В Забайкальском протезно-ортопедическом центре я протезируюсь с 2016 года, это уже третий раз. Сегодня мне выдалась возможность получить более современный протез Meridium. Первые впечатления — хочется бегать, функций стало больше и при обычной, и при ускоренной, и при медленной ходьбе», — рассказывает пациент центра Александр Мананников.

Диана Арнольд
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Диана Арнольд
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Диана Арнольд
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ИА
Фото: ИА "Чита.Ру"

Лицензия министерства здравоохранения Забайкальского края № ЛО-75-01-001551 от 23 июля 2019 года.
Ottobock — Оттобок, Meridium — Меридиум

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