Протез голени с инновационной электронной стопой впервые установили пациенту в Забайкалье

Специалисты Забайкальского протезно-ортопедического центра 15 августа впервые в регионе установили пациенту протез голени с инновационной электронной стопой Ottobock Meridium. Настраивать стопу помогал специально приехавший в Читу представитель немецкого производителя, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 16 августа представитель центра.

«Ottobock Meridium – новая электронная стопа от одного из мировых лидеров в производстве протезно-ортопедической техники. Она имитирует анатомическую форму конечности человека и может двигаться не только в голеностопном суставе, но и в области среднего и переднего отдела стопы. Четырёхосевая конструкция помогает стопе практически без задержек адаптироваться для ходьбы по разным поверхностям», – рассказал собеседник агентства.

Теперь специалисты Забайкальского протезно-ортопедического центра также могут устанавливать и настраивать стопу, давая возможность забайкальцам использовать передовые разработки в сфере протезирования. Изначально стопа настраивается специалистом через компьютер, а пациент может менять параметры протеза под индивидуальные нагрузки через мобильное приложение (18+) с любого смартфона. В приложении также можно отслеживать заряд аккумулятора и регулировать громкость сигналов.

«В Забайкальском протезно-ортопедическом центре я протезируюсь с 2016 года, это уже третий раз. Сегодня мне выдалась возможность получить более современный протез Meridium. Первые впечатления — хочется бегать, функций стало больше и при обычной, и при ускоренной, и при медленной ходьбе», — рассказывает пациент центра Александр Мананников.