В 2014 году в нашем городе стало на одно медицинское учреждение больше — в Чите открылся «Эталон Мед». За 4 года помощь здесь получили 35 тысяч человек. Сегодня в медицинском центре работает более 40 специалистов, которые консультируют, обследуют и назначают лечение детям и взрослым. Работа ведётся по 20 направлениям, в числе которых: педиатрия, акушерство и гинекология, гастроэнтерология, урология, хирургия.

В клинику постоянно поступает новое оборудование. Одно из последних приобретений — оптический когерентный томограф с функцией ангиографии. Его купили в кабинет офтальмолога. Чем хорош этот аппарат и центр в целом, выяснила наша съёмочная группа.

Эталон Мед, медицинский центр, ул. Генерала Белика, 10а

Фото: ИА "Чита.Ру" Всё о красоте и здоровье в Чите и Забайкальском крае

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