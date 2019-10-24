Скидку 25% на годовой абонемент подарит фитнес-клуб Arkfit в честь открытия в Чите

Новый фитнес-клуб Arkfit, который откроется в Чите в гостиничном комплексе «Аркадия» 1 декабря, запустил предварительные продажи годовых абонементов со скидкой 25%, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» представитель клуба.

«До открытия клуба, которое состоится 1 декабря, мы снизили стоимость годового абонемента с 18,5 тысячи рублей до 13,5 тысячи рублей. Сейчас мы распаковываем и устанавливаем более 45 тонн тренажёров и оборудования. Помимо привычной техники, которая есть в любом крупном фитнес-клубе, специально были заказаны лестницы-степперы Matrix, тренажёры для гребли премиум-класса WaterRover и горизонтальные велотренажёры Premier2PROF», – рассказал собеседник агентства.

Кроме тренажёрного зала в фитнес-клубе Arkfit будет два зала для групповых занятий, сауна и кроссфит-зона.

«Клуб располагается на втором этаже гостиничного комплекса «Аркадия» и занимает площадь более 1,2 тысячи квадратных метров. Ранее Arkfit занимал всего 100 квадратных метров на десятом этаже, однако быстро стал настолько популярен, что появились очереди перед тренажёрами. Поток желающих не иссякал, поэтому было принято решение построить клуб на значительно большей площади», — пояснил представитель клуба.

Получить более подробную информацию об акциях фитнес-клуба можно по телефонам: 35-36-17, 8-924-818-80-28, в Instagram.