Как правильно пользоваться кредиткой и зарабатывать на ней 24 тыс. в год

Всем добрый день. Меня зовут Анатолий Титов, и я заместитель регионального директора по развитию розничного бизнеса операционного офиса «Читинский» ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ). Многие забайкальцы считают, что кредитные карты – это очередная уловка, которая садит людей на крючок банка и вгоняет их в долги. Однако сегодня я расскажу, не только как правильно пользоваться кредиткой, но и как заставить этот банковский продукт зарабатывать деньги. Например, я сам получаю от своей кредитной карты около 24 тысяч рублей в год.

Фото: Диана Арнольд Блоги Забайкалья и города Читы

Зачем нужны кредитные карты

Кредитная карта сегодня – это один из популярных и удобных инструментов, который предоставляют любые банки. И кредитные карты ПСБ отличаются от продуктов многих конкурентов. Они у нас делятся на две категории. Одни кредитные карты созданы для клиентов, которым важен большой грейс-период – это льготный период без начисления процентов. Такая карта называется «100+», льготный период у неё составляет 100 дней, то есть 3 месяца клиент может пользоваться средствами банка абсолютно бесплатно. Это очень актуально сейчас, летом, когда люди планируют свой отпуск, что влечёт непредвиденные расходы и дополнительные траты. Такая карта есть у меня в кошельке и у многих моих коллег – она там «на всякий случай».

Фото: Диана Арнольд Блоги Забайкалья и города Читы

Вторая категория – это карты «Двойной кешбэк» — для ежедневных покупок, оплаты товаров или услуг, и по данной карте есть определённая схема начисления кешбэка. Кешбэк – это возврат части потраченных денежных средств клиенту на счёт. На некоторые категории по карте действует повышенный кешбэк 10% – это такси, кафе, рестораны и каршеринг. Допустим, за все бизнес-ланчи в кафе мне возвращается 10%. При этом владельцам этих кредитных карт на все остальные операции идёт 1% кешбэка, а банк дополнительно платит ещё 1% за пополнение карты.

Фото: Диана Арнольд Блоги Забайкалья и города Читы

Благодаря этому каждый может зарабатывать на своей кредитной карте. Как это работает. Допустим, у меня есть зарплата, её размер равен среднемесячной оплате труда в Забайкальском крае – 34 тысячи рублей. И есть у меня кредитная карта с лимитом в 30 тысяч рублей. Что я как клиент ПСБ могу сделать? Получив зарплату, свои деньги я перевожу на накопительный счёт с повышенной процентной ставкой. У нас есть разные накопительные счета, самая максимальная – 8,5% годовых. При зарплате в 34 тысячи рублей я трачу всего 10% средств наличными, остальное – безналично, сегодня точки продаж это позволяют делать. Соответственно остальные деньги я трачу безналично не с зарплатной карты, а с кредитной. Проходит месяц, у кредитной карты закончился лимит – я обедал, ездил на такси и получал за это повышенный кешбэк, просто покупал продукты, оплачивал топливо для автомобиля и заработал на возврате некую сумму. Я беру деньги со своего накопительного счёта, пополняю ими кредитную карту, закрывая задолженность в рамках льготного периода, соответственно банк не начисляет проценты, так как все операции проводились безналично. При этом с накопительного счёта я успел получить капитализацию процентов, заработал на них, и 10 числа следующего месяца мне пришёл заработанный кешбэк по кредитной карте. Вот элементарный способ, как можно сегодня правильно зарабатывать за счёт кредитных карт, их грейс-периода и кешбэка.

Суммы бывают разными, у меня, например, приходит дополнительного кешбэка по кредитке около 2 тысяч рублей в месяц или 24 тысячи в год, в стоимость владения картой – 999 рублей в год. Соответственно, заплатив тысячу рублей и правильно пользуясь картой, я получают проценты с накопительного счёта, кешбэк, и вот получается моя выгода. В то же время у меня бывают случаи непредвиденных расходов, и есть возможность дополнительно воспользоваться кредитным лимитом.

Сейчас в ПСБ выпускаются не только кредитные карты платёжных систем Mastercard и Visa, но и «Мир». Она становится всё более популярной, потому что платёжная система проводит свои акции. Допустим сегодня идёт акция в магазине «Дочки и сыночки» – дополнительный кешбэк 6% просто за то, что вы расплачиваетесь картой «Мир». И такие акции объявляются регулярно.

Почему кредитные карты – не кабала

Когда у нас есть непредвиденные расходы или мечта купить путёвку, шубу или автомобиль, мы часто пользуемся экспресс-кредитованием в точках продаж или микрозаймами. Эти кредиты намного дороже, чем по кредитной карте. Возьмём такой случай: допустим, у нас закончились деньги. Первый вариант – позвонить друзьям, знакомым, родственникам. Второй – пойти в микрофинансовые организации и быстро, без сбора справок взять 5-10 тысяч рублей. Если мы звоним родственникам и хотим взять деньги наличными, скорее всего, будут затраты на такси – туда и обратно, по 150 рублей. Если занять 10 тысяч под 27% годовых (примерно такая ставка действует по кредитным картам) на месяц, получится 221 рубль начисленных процентов. Грубо говоря, чтобы съездить к родственнику и занять те же 10 тысяч, вы заплатите больше.

Если не хочется посвящать близких в денежные проблемы, можно обратиться в микрофинансовую организацию – там деньги дают под 1-2% в день, что выходит до 360-400% годовых. Кредитная карта в таких случаях – отличная альтернатива. Также есть экспресс-кредитование в точках продаж – разных магазинах и салонах, где мы совершаем покупки. Там вполне могут дать ставку около 24% годовых, что вроде бы дешевле с точки зрения стоимости кредита. Но сегодня часто в обязательном или добровольно-обязательном порядке туда добавляют страховку, и этот кредит становится достаточно дорогим.

Кредитный лимит – не больше зарплаты

Наш основной посыл клиентам – кредитный лимит не должен быть больше одной вашей зарплаты. Это главное, потому что если у вас зарплата 30 тысяч, а лимит по карте – 100 тысяч, желание много тратить уводит вас в минус. Вы в течение месяца не сможете закрыть задолженность, льготный период закончится, и, соответственно, вам начнут начислять проценты. Поэтому мой совет всем клиентам – чтобы лимит по карте равнялся размеру зарплаты. Тогда это будет комфортный инструмент, который поможет зарабатывать и станет палочкой-выручалочкой при непредвиденных расходах. Я скажу больше: у нас в ПСБ, при всём желании увеличить объём кредитования и привлечь больше клиентов, кредитные карты одобряются достаточно строго, и мы не балуем клиентов высокими лимитами. Грубо говоря при зарплате в 20 тысяч лимит в 40 не нужен – это будет вред. Но если у клиента зарплата 100 тысяч, он может себе позволить лимит в 200 тысяч и более, поскольку его доход гораздо больше базовых затрат на жильё, еду и одежду.

Фото: Диана Арнольд Блоги Забайкалья и города Читы

Легко пополнять без наличных и банкоматов

Часто наши клиенты интересуются, как удобно погашать задолженность по кредитной карте. Все привыкли, что это нужно делать наличкой или через банкомат. Или многие, у кого уже заведена зарплатная карта в одном банке, боятся брать кредитную стороннего банка, потому что будет неудобное погашение. ПСБ это предусмотрел, поэтому у нас есть возможность погашения через наш бесплатный онлайн-банк с карты любого банка. Туда просто вносятся данные о вашей зарплатной карте, и затем вы легко можете погашать задолженность с помощью приложения (6+) или компьютера.

ПСБ Банк, ул. Анохина, 91, корп. 4

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