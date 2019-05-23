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Скидки до 50% на все ковры, дорожки и покрытия подарит 25 и 26 мая магазин «Ковры» в Чите

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Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina

Магазин «Ковры» на Бабушкина, 108, в Чите будет дарить скидки на все ковры, дорожки и грязезащитные покрытия 25 и 26 мая, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 23 мая представитель магазина.

«Мы запускаем акцию, чтобы читинцы могли обновить свои дома к летнему сезону. Скидки до 50% только два дня будут действовать на весь ассортимент: ковры, прикроватные коврики, циновки, грязезащитные покрытия и ковролин. Покупатели найдут у нас изделия, которые впишутся в любой интерьер: однотонные и узорчатые, с яркими растительными, геометрическими и восточными орнаментами», – рассказал собеседник агентства.

Полный ассортимент размещён на сайте. Края метражных изделий, приобретённых в магазине, бесплатно обрабатывают на оверлоке. Есть доставка по Чите и Забайкальскому краю.

Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Фото: Kseniya Zimina
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Фото: Kseniya Zimina
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Фото: Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Ковры, ул. Бабушкина, 108
  • 8 (3022) 35-85-02

ИП Холоденко Елена Юрьевна. ОГРНИП 304753409800527.

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