Скидки до 50% на все ковры, дорожки и покрытия подарит 25 и 26 мая магазин «Ковры» в Чите
Магазин «Ковры» на Бабушкина, 108, в Чите будет дарить скидки на все ковры, дорожки и грязезащитные покрытия 25 и 26 мая, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 23 мая представитель магазина.
«Мы запускаем акцию, чтобы читинцы могли обновить свои дома к летнему сезону. Скидки до 50% только два дня будут действовать на весь ассортимент: ковры, прикроватные коврики, циновки, грязезащитные покрытия и ковролин. Покупатели найдут у нас изделия, которые впишутся в любой интерьер: однотонные и узорчатые, с яркими растительными, геометрическими и восточными орнаментами», – рассказал собеседник агентства.
Полный ассортимент размещён на сайте. Края метражных изделий, приобретённых в магазине, бесплатно обрабатывают на оверлоке. Есть доставка по Чите и Забайкальскому краю.
ИП Холоденко Елена Юрьевна. ОГРНИП 304753409800527.
КОММЕНТИРУЕМОЕ ЗА СУТКИ
Осипов предложил безработными заменить китайцев на стройках Забайкалья 81
Лапа посоветовала забайкальцам подумать о способности здравоохранения справиться с COVID 73
Ещё 8 забайкальцев заразилось коронавирусом за сутки – всего по краю 262 случая 62
Забайкальцы за 5 дней собрали больше 10 тыс. подписей против электронных пропусков 61
Лапа напомнила про 44 тыс. переболевших гриппом забайкальцев в 2009 году 57