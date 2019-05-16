Скидки до 60% на матрасы, подушки и мебель запустил обновлённый салон «Орматек» в Чите

Обновлённый фирменный салон матрасов и товаров для сна «Орматек» в гипермаркете «Мебель Room» запустил скидки до 60% на матрасы, подушки и мебель, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 16 мая представитель салона.

«Наш фирменный салон «Орматек» открылся после обновления, и мы приглашаем читинцев его посетить. Теперь у нас представлена новая продукция: диваны, туалетные столики, кресла, новые модели кроватей. Также весь май будет действовать «Дачная акция», когда мы сделаем хорошие скидки на наши товары», – рассказал собеседник агентства.

Скидка до 60% распространяется на матрасы, до 40% – на подушки, до 30% – на мягкие кровати и кровати из ЛДСП, а также до 25% – на остальную мебель.

«Матрасы и кровати можно прибрести в салоне или изготовить под заказ. Чтобы не упустить ничего важного и интересного, подпишитесь на наш Instagram», – добавил представитель салона.