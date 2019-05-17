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Ремонт

«Алюком» в новом сезоне запустит скидки на покупку 2 и более окон в Чите

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Завод светопрозрачных конструкций «Алюком» благодаря оптимизации производства в новом сезоне приблизит цены к оптовым и сделает их более доступными: при заказе от двух окон действует скидка 8%, от трёх окон – 10%, от четырёх окон – 15%. Об этом корреспонденту ИА «Чита.Ру» 17 мая сообщил представитель компании.

«Этим летом мы ожидаем максимальное количество заказов, поскольку у многих из тех, кто 5-7 лет назад сэкономил и поставил окна из недорогого профиля, они пожелтели и начали пропускать воздух. Сейчас читинцы активно меняют свои старые окна на новую продукцию «Алюкома» из качественного пластикового профиля», – рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что особенно выгодной акция будет для владельцев частных домов – чем больше окон покупаешь, тем больше скидка.

Производитель подошёл к началу сезона максимально подготовленным: закупил нужное количество европейского профиля Veka и провёл повышение квалификации сотрудников совместно с Николаем Румянцевым – создателем первых оконных ГОСТов.

«Также компания продлила акцию, по которой при заказе окна либо балконного остекления мы подарим москитную сетку стоимостью до 3 тысяч рублей. В зависимости от типа окна клиент получит в подарок обычную сетку или сетку «Антипыль» либо «Антикошка», – добавил представитель завода.

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Фото: предоставлено рекламодателем
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
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Фото: предоставлено рекламодателем
 
Alucom, ул. Бутина, 32а
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