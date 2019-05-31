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Ремонт

Новые окна со скидкой до 50% установят «Доступные окна» в Чите

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Компания «Доступные окна» в Чите до 15 июня изготовит и установит пластиковые окна со скидками до 50%, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 31 мая представитель компании.

«Стартовала летняя акция к началу строительно-ремонтного сезона. Классические модели окон из надёжного и долговечного профиля Veka или мультифункциональные – с напылением серебра на стёклах и противовзломной фурнитурой Titan до 15 июня обойдутся дешевле до 50%», — рассказал собеседник агентства.

В компании можно заказать москитные сетки и фурнитуру к уже установленным окнам, остекление балконов и лоджий по индивидуальным размерам, а также стальные входные двери.

Записаться на бесплатный замер можно на сайте, по телефонам: 8-914-808-2055, 552-055 или в форме ниже.

 
Доступные окна, ул. Шилова, 35, отдельный вход
  • 8 914 808 5520
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