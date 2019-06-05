Салоны «Dятьково» запустили в Чите скидки до 50% на мебель и до 30% – на матрасы

Фото: Ольга Миллер Ремонт, строительство, отделочные работы. Как построить и обустроить дом.

Фирменные салоны «Dятьково» на Шилова, 99 г, и Курнатовского, 34, до конца июня запустили новую акцию: спальни и гостиные можно купить со скидками до 40%, матрасы – до 30%, а некоторые выставочные образцы мебели будут продаваться со скидками до 50%. Об этом корреспонденту ИА «Чита.Ру» 5 июня сообщил представитель салонов.

«Например, во время акции спальни и гостиные из лаконичной чёрно-белой коллекции Tokio и мебель с тёплой древесной текстурой из коллекции City будут продаваться со скидкой 40%. На кровати коллекций Asti и Este с модными глянцевыми вставками действует скидка 25%, а на покупке остального ассортимента спален и гостиных можно сэкономить до 20%. Полный список участвующей в акции мебель можно посмотреть на нашем сайте», – рассказал собеседник агентства.

Также сейчас салоны «Dятьково» дарят скидки до 35% покупателям спален и гостиных Bergamo. Эта коллекция отличается классическим минималистичным дизайном, а мебель может быть выполнена в оттенках ореха и ясеня.

«При покупке матрасов в июне мы предоставляем скидки от 10% до 30%, также в этом месяце дарим скидку в 20% на защитные чехлы для них. Для всех наших покупателей традиционно действуют расширенная гарантия, бесплатные профессиональные доставка, сборка в черте города и составление 3D-проекта помещения, что, несомненно, станет приятным бонусом», – добавил представитель салонов.

Подробнее об акциях и скидках можно узнать на сайте «Dятьково», а также в группах в Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook. Сайт: мебельцентр-чита.рф.