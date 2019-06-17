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Ремонт

Акция со скидками до 50% на пластиковые окна продлится в Чите до 30 июня

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Акция со скидками до 50% на покупку и установку пластиковых окон от компании «Доступные окна» в Чите продлится до 30 июня, сообщил 17 июня корреспонденту ИА «Чита.Ру» представитель компании.

«Сделав заказ до конца июня, читинцы смогут сэкономить до половины стоимости окна. Для тех, кто делает ремонт, это отличное предложение — надёжные и простые в уходе окна из немецкого профиля Veka обеспечат тепло и тишину в доме», — рассказал собеседник агентства.

В компании можно выбрать классические модели из долговечного профиля Veka или мультифункциональные — со стеклом с напылением серебра и противовзломной фурнитурой Titan. Последние в жаркую погоду уберегают квартиру от перегрева и поддерживают в помещении приятную прохладу.

Также компания «Доступные окна» изготавливает москитные сетки по индивидуальным размерам, занимается остеклением балконов, лоджий и продаёт комплектующие для пластиковых окон.

Записаться на бесплатный замер можно на сайте и по телефонам: 8-914-808-20-55 и 552-055.

 
Доступные окна, ул. Шилова, 35, отдельный вход
  • 8 914 808 5520
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