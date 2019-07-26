Осталось 6 дней до конца распродажи товаров для сна со скидками до 70% в Hilding Anders

Глобальная распродажа матрасов, кроватей, диванов и других аксессуаров для правильного и комфортного сна закончится в фирменном салоне умных спальных систем Hilding Anders уже 31 июля, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 26 июля представитель салона.

«Hilding Anders – один из европейских лидеров по созданию и продаже аксессуаров для сна. Компания разрабатывает свои продукты с помощью уникальной лаборатории изучения сна, благодаря чему они оптимально подходят для ночного восстановления организма и отдыха. И у читинцев осталось всего 6 дней, чтобы купить анатомические матрасы, подушки, диваны, охлаждающие одеяла и другие полезные аксессуары бренда по очень выгодным ценам», – рассказал собеседник агентства.

Например, до окончания распродажи купить многофункциональное трансформируемое основание для спального места Expanded можно ровно за полцены. Такой аксессуар даст возможность принимать наиболее удобное положение для сна, чтения и просмотра телевизора нажатием всего пары кнопок на пульте дистанционного управления.

«Одна из особенностей салона Hilding Anders – в том, что практически весь наш ассортимент есть в наличии. При этом доставку и сборку любых крупногабаритных товаров мы проводим бесплатно, чтобы сэкономить время и деньги наших покупателей», – добавил представитель салона.