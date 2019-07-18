Распродажа выставочных образцов со скидками до 50% началась в салоне «Кухни & Кухоньки»

Салон «Кухни & Кухоньки» в Чите объявил распродажу выставочных образцов со скидками от 30 до 50%, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 18 июля представитель салона.

«Мы ожидаем поступления новых выставочных образцов, поэтому объявили распродажу моделей с выставки. Некоторые из них сейчас можно купить в два раза дешевле. Например, кухня цвета «Оранж» стоит 69 тысяч рублей вместо 138, а оттенок «Бетон» — 98 тысяч вместо 197», — рассказал собеседник агентства.

Помимо гарнитуров, в салоне представлено множество обеденных столов и стульев в различных стилях и расцветках. Здесь можно подобрать готовую кухонную мебель, исходя из пожеланий владельца, особенностей помещения и бюджета.

«Доставка и установка по Чите бесплатная. Также мы доставляем кухни и по Забайкальскому краю», — добавил представитель салона.