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СК «Приумножение»: Чтобы построить свой дом в 2019 году, оформите договор до 10 августа

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Строительная компания «Приумножение» завершит приём заявок на строительство домов из бруса 10 августа, поэтому всем, кто хочет построить собственное жильё и заехать в него уже в 2019 году, необходимо поторопиться с заключением договора. Об этом корреспонденту ИА «Чита.Ру» 26 июля сообщил представитель застройщика.

«Остаётся чуть больше двух недель, чтобы заключить договор на строительство дома в этом строительном сезоне, иначе придётся ждать следующей весны. Цены начинаются от 11 тысяч рублей за квадратный метр, а заехать в новый дом можно будет уже к концу октября этого года», – рассказал собеседник агентства.

«Приумножение» строит дома под ключ. Это значит, что клиенты компании получают полностью готовое к проживанию жильё с системами отопления, водоснабжения, канализации и установленными дверями и окнами. Кроме того, застройщик помогает подобрать и приобрести земельные участки в любом из районов Читы.

«Для удобства наших клиентов мы помогаем оформить и подать заявки на получение ипотеки без первоначального взноса сразу в несколько банков», – добавил представитель компании.

Оставить заявку на консультацию со специалистами компании «Приумножение» можно в форме внизу.

 
Приумножение, ул. Красноярская, 32а, офис 230
  • 8 (3022) 50-35-04

АО «ОТП Банк». Генеральная лицензия на осуществление банковских операций от 27 ноября 2014 года. Регистрационный номер — 2766.
ПАО «Почта Банк». Лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 650 от 25.03.2016.
ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций от 11 августа 2015 года. Регистрационный номер — 1481.

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