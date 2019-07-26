СК «Приумножение»: Чтобы построить свой дом в 2019 году, оформите договор до 10 августа

Строительная компания «Приумножение» завершит приём заявок на строительство домов из бруса 10 августа, поэтому всем, кто хочет построить собственное жильё и заехать в него уже в 2019 году, необходимо поторопиться с заключением договора. Об этом корреспонденту ИА «Чита.Ру» 26 июля сообщил представитель застройщика.

«Остаётся чуть больше двух недель, чтобы заключить договор на строительство дома в этом строительном сезоне, иначе придётся ждать следующей весны. Цены начинаются от 11 тысяч рублей за квадратный метр, а заехать в новый дом можно будет уже к концу октября этого года», – рассказал собеседник агентства.

«Приумножение» строит дома под ключ. Это значит, что клиенты компании получают полностью готовое к проживанию жильё с системами отопления, водоснабжения, канализации и установленными дверями и окнами. Кроме того, застройщик помогает подобрать и приобрести земельные участки в любом из районов Читы.

«Для удобства наших клиентов мы помогаем оформить и подать заявки на получение ипотеки без первоначального взноса сразу в несколько банков», – добавил представитель компании.

Оставить заявку на консультацию со специалистами компании «Приумножение» можно в форме внизу.

Приумножение, ул. Красноярская, 32а, офис 230

АО «ОТП Банк». Генеральная лицензия на осуществление банковских операций от 27 ноября 2014 года. Регистрационный номер — 2766.

ПАО «Почта Банк». Лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 650 от 25.03.2016.

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций от 11 августа 2015 года. Регистрационный номер — 1481.