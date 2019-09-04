Мойку, столешницу и посудосушитель подарит студия «Белый Кит» в Чите при покупке кухни
Студия кухни «Белый Кит» запустила акцию до 30 сентября и подарит мойку, посудосушитель и столешницу на сумму более 30 тысяч рублей при покупке кухонного гарнитура, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 4 сентября представитель студии.
«Покупатели гарнитура получают три подарка, необходимых на любой кухне. Один из них — столешница, покрытая декоративным пластиком, обладающая повышенной влагостойкостью. Второй — мойка из искусственного камня Aqua Marina, которая на 80% состоит из натурального мрамора. Её отличает стойкость к ударам и царапинам, температурным перепадам и моющим веществам. Покупатели смогут выбрать мойку подходящего цвета и формы. Третий подарок — двухуровневый посудосушитель», — рассказал собеседник агентства.
Подписчиков аккаунта в Instagram ожидают дополнительные приятные бонусы. Все подробности акции можно узнать у менеджеров.
Специалисты студии «Белый Кит» подберут наиболее удобную и функциональную кухонную мебель для каждого покупателя. Также здесь можно оформить рассрочку без переплаты, заказать кухню в любой ценовой категории даже в нестандартное или небольшое помещение.
«Наши клиенты всегда могут заказать гарнитур по размерам своей кухни. Мы изготовим её с учётом индивидуальных потребностей. Работаем в Чите и в Забайкальском крае», – добавил представитель студии.
Больше информации об акциях, новинках и ассортименте студии «Белый Кит» размещено в Instagram, на сайте компании, в группе в «Одноклассниках».
* Рассрочка предоставляется без использования банковских продуктов.
* ОТП Банк. Ген. лицензия 2766 от 27 ноября 2014.
ПАО «Почта Банк» — Лицензия ЦБ 650 от 25.03.2016
ИП Демидов Олег Юрьевич. ОГРНИП 311753626600055.
КОММЕНТИРУЕМОЕ ЗА СУТКИ
Министр ЖКХ отметил улучшение качества работы управляющих компаний в Забайкалье 59
Общественница объяснила, почему жители трезвой Ульяновки ездят за алкоголем в другие сёла 56
Фармаколог обосновал стоимость российского препарата от коронавируса 40
Коронавирусом в Забайкалье за сутки заразились 58 человек 39
Эксперт отнёс Забайкалье к «красным» регионам с отрицательной тенденцией по коронавирусу 35