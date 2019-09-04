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Ремонт

Мойку, столешницу и посудосушитель подарит студия «Белый Кит» в Чите при покупке кухни

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Студия кухни «Белый Кит» запустила акцию до 30 сентября и подарит мойку, посудосушитель и столешницу на сумму более 30 тысяч рублей при покупке кухонного гарнитура, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 4 сентября представитель студии.

«Покупатели гарнитура получают три подарка, необходимых на любой кухне. Один из них — столешница, покрытая декоративным пластиком, обладающая повышенной влагостойкостью. Второй — мойка из искусственного камня Aqua Marina, которая на 80% состоит из натурального мрамора. Её отличает стойкость к ударам и царапинам, температурным перепадам и моющим веществам. Покупатели смогут выбрать мойку подходящего цвета и формы. Третий подарок — двухуровневый посудосушитель», — рассказал собеседник агентства.

Подписчиков аккаунта в Instagram ожидают дополнительные приятные бонусы. Все подробности акции можно узнать у менеджеров.

Специалисты студии «Белый Кит» подберут наиболее удобную и функциональную кухонную мебель для каждого покупателя. Также здесь можно оформить рассрочку без переплаты, заказать кухню в любой ценовой категории даже в нестандартное или небольшое помещение.

«Наши клиенты всегда могут заказать гарнитур по размерам своей кухни. Мы изготовим её с учётом индивидуальных потребностей. Работаем в Чите и в Забайкальском крае», – добавил представитель студии.

Больше информации об акциях, новинках и ассортименте студии «Белый Кит» размещено в Instagram, на сайте компании, в группе в «Одноклассниках».

* Рассрочка предоставляется без использования банковских продуктов.

Фото предоставлено рекламодателем
Фото: Фото предоставлено рекламодателем
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Kseniya Zimina
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Белый Кит, студия Кухни, ул. Кастринская, 9
  • 8 (3022) 71-23-23

* ОТП Банк. Ген. лицензия 2766 от 27 ноября 2014.
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ИП Демидов Олег Юрьевич. ОГРНИП 311753626600055.

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