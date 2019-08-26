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Ремонт

Топ-6 входных дверей для дома, коттеджа и квартиры

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Знакомство с любым домом начинается с входной двери. Этот предмет интерьера может многое рассказать о своих хозяевах, их вкусах, отношению к дому. Хорошая входная дверь защищает от непрошенных гостей, от лишнего шума, запахов и холода.

Посмотрите внимательно на свою входную дверь, может ли она то же самое? Если нет, возможно, стоит заглянуть в салон «Немецкие двери», где продают качественные и красивые двери. Мы подобрали для вас 6 наиболее интересных, на наш взгляд, образцов.

Двери с терморазрывом

В последнее время в Чите популярностью пользуются входные двери с терморазрывом. Считается, что они созданы для частных домов, особенно тех, у которых нет тамбура. В таких домах зимой очень часто входные двери покрываются наледью. Это происходит из-за разницы температур, например, снаружи -20 градусов Цельсия, а внутри +20. Тёплый и холодный воздух сталкиваются, дверь промерзает, появляется ржавчина.

Со временем из-за наледи она может провиснуть или деформироваться. Чтобы избежать этого, необходим терморазрыв, который отделяет внешнюю сторону двери от внутренней. В дверях с терморазрывом присутствует уплотнитель толщиной 110 миллиметров, он изготавливается из ПВХ-пластика, с низким коэффициентом теплопроводности. За счёт этого уплотнитель препятствует промерзанию двери, на ней не образовывается наледь, а в помещении поддерживается нормальная температура.

предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем

В салоне «Немецкие двери» представлено несколько видов входных дверей с терморазрывом. Возьмём в качестве примера морозостойкую дверь Isoterma «Бежевая лиственница».

Выглядит она очень стильно и презентабельно. С внешней стороны дверь отделана металлом и атмосферостойким порошково-полимерным веществом «Антик серебро». Это специальная порошковая краска, которая защищают дверь от негативного воздействия окружающей среды. Внутреннее покрытие выполнено из МДФ-панели со вставками из глянцевого стекла. Толщина терморазрыва — 24 миллиметра.

Дверь защищает от холода за счёт наполнителя — PIR-плиты. Это лёгкий и прочный материал, который не впитывает влагу, обеспечивает шумоизоляцию, устойчив к резкому колебанию температур и что, самое главное, тепло он удерживает в 2 раза лучше, чем пенополистирол и минеральная вата.

Защиту от взлома обеспечат два замка, оба наивысшего класса взломостойкости и с системой «антиспил». Такие замки оборудованы специальными механизмами, препятствующими проникновению в квартиру — их сложно высверлить, выбить, открыть при помощи отмычек.

предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем

Коттеджные двери

Владельцам коттеджей часто требуются входные двери нестандартных размеров, которые при этом были бы надёжными и идеально вписывались в общий дизайн. В салоне «Немецкие двери» есть такие. Нам понравилась входная металлическая дверь со стеклопакетом «Венеция» в цвете «Белый ясень».

Внешняя металлическая сторона обработана атмосферостойким порошково-полимерным веществом. Внутренняя сторона — это светлая МДФ-панель. Тонированный, двухкамерный стеклопакет, украшен коваными узорами. Два замка делают дверь максимально устойчивой к взломам, а на ночь её можно закрывать ещё и на специальную задвижку.

предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем

Для частных домов и коттеджей специалисты рекомендуют дополнительно установить козырек над дверью. Он защитит от снега и дождя.

Двери для городских квартир

Двери для квартир делятся на несколько видов в зависимости от материалов, из которых выполнена внутренняя и внешняя (уличная) части. У специалистов этого салона классификация следующая: «МДФ-МДФ», «Металл-МДФ», «Металл-Металл» и двери с зеркалом.

Среди дверей, выполненных из мелкодисперсионных фракций, мы обратили внимание на входную дверь «Орландо», нам понравился её дизайн, цвет, декоративные тёмно-серые вставки.

Наполнителем в этой модели стал пенополистерол, а уплотнили её двумя контурами из вспененной резины. В комплекте два замка наивысшего класса взломостойкости, противосъёмные штыри, порог из нержавеющей стали.

предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем

Металлические двери — это классика жанра, они надёжные, долговечные, устойчивы к механическим повреждениям, да и выглядят солидно.

Рассмотрим двустворчатую дверь Garda шириной 1,2 на 1,3 метра. Она подойдёт для нестандартного, широкого дверного проёма. В качестве наполнителя здесь используется минеральная плита, в качестве уплотнителя — 2 контура из вспененной резины.

Двери присвоен 1 класс по шумоизоляции и теплоизоляции, а значит, она лучше защищает от шума и удерживает тепло. Ручка — раздельная в цвете хром. В этом же цвете выполнен глазок широкого обзора. Замков два, оба противовзломные. Также дверь оборудована противосъёмными штырями.

предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем

Среди дверей, сделанных с одной стороны из металла, а с другой стороны из МДФ, обратим внимание на новинку из этой серии — входную дверь «Нью-Йорк» в цвете «Каштан».

В ней также есть всё лучшее, что мы описывали выше — 2 разносистемных замка наивысшего класса взломостойкости, качественный наполнитель — пенополистирол, раздельная ручка, петли, которые позволяют открывать дверь на 180 градусов. Ну, и конечно, она очень красивая — благородный каштановый цвет, изящные вставки из матированного зеркала.

предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем

Двери с зеркалом могут стать отличным решением для небольших квартир. Устанавливая такую, вы экономите на покупке большого зеркала в прихожую.

Дверь «Троя Серебро» в цвете «Белый ясень» с внешней стороны выполнена из металла, с внутренней — из МДФ, в неё же встроено большое зеркало с защитной плёнкой от осколков. К особенностям можно отнести врезную броненакладку для защиты цилиндра от высверливания. Это означает, что взломщики не смогут высверлить замок. Сами замки, кстати, разносистемные, противовзломные.

предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
 
Двери Гуд, салон дверей, Объездное шоссе , 24а (ТК «Кольцевой»)
  • 8 914 423 3466
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