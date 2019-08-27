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Ремонт

«Здесь ремонт» отремонтирует квартиры по спеццене участникам нового проекта в Чите

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Компания «Здесь ремонт» начала подбор участников в новый проект «Преображение», которым отремонтируют квартиры по специальной цене, а также представила два завершённых пилотных объекта, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 27 августа представитель компании.

«Это возможность в буквальном смысле преобразить жильё. На примере разных квартир – старых и непригодных к проживанию или новых черновых – мы будем искать решения, которые не опустошат карман и сэкономят время. В проект могут попасть любые квартиры, дома, комнаты, которые представляют для нас творческий интерес», – рассказал собеседник агентства.

Всё, что нужно от клиента – согласие на фото- и видеосъёмку этапов ремонта с дальнейшей публикацией материалов в СМИ, соцсетях.

Так, в проекте уже приняли участие хозяева двух квартир – в «сталинке» на Ленина, 52, и типовом панельном доме на Нечаева, 115. В первой квартире компания провела капитальный ремонт кухни и санузла, во второй – полностью отремонтировала жильё под ключ. Этапы работ можно посмотреть в галерее под новостью.

«Для ремонта мы используем неоднократно проверенные строительные и отделочные материалы из нашего магазина. Благодаря им мы предлагаем клиентам приемлемую стоимость ремонта и гарантируем его отменное качество. Оплатить работы можно любым удобным способом – наличными, по карте, либо оформив кредит или беспроцентную рассрочку в офисе компании», – добавил представитель компании.

Стать участником и узнать больше о работе компании «Здесь Ремонт» можно на Нагорной, 26, по телефону 397-707 или на сайте здесьремонт.рф.

Начало текущего проекта можно посмотреть по ссылке.

Ленина, 52, было:

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Фото: предоставлено рекламодателем
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Фото: предоставлено рекламодателем
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем

Ленина, 52, стало:

предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
1
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
2
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
3
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
4
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
5
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
6

Нечаева, 115, было:

предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
1
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
2
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
3
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
4
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
5
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
6

Нечаева, 115, стало:

предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
1
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
2
предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем
3
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
4
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
5
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
6
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
7
Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
8
 
Здесь ремонт, ул. Нагорная, 26
  • 8 (3022) 50-57-07

АО «Тинькофф Банк», официальный сайт, лицензия ЦБ РФ № 2673

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