«Здесь ремонт» отремонтирует квартиры по спеццене участникам нового проекта в Чите

Компания «Здесь ремонт» начала подбор участников в новый проект «Преображение», которым отремонтируют квартиры по специальной цене, а также представила два завершённых пилотных объекта, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 27 августа представитель компании.

«Это возможность в буквальном смысле преобразить жильё. На примере разных квартир – старых и непригодных к проживанию или новых черновых – мы будем искать решения, которые не опустошат карман и сэкономят время. В проект могут попасть любые квартиры, дома, комнаты, которые представляют для нас творческий интерес», – рассказал собеседник агентства.

Всё, что нужно от клиента – согласие на фото- и видеосъёмку этапов ремонта с дальнейшей публикацией материалов в СМИ, соцсетях.

Так, в проекте уже приняли участие хозяева двух квартир – в «сталинке» на Ленина, 52, и типовом панельном доме на Нечаева, 115. В первой квартире компания провела капитальный ремонт кухни и санузла, во второй – полностью отремонтировала жильё под ключ. Этапы работ можно посмотреть в галерее под новостью.

«Для ремонта мы используем неоднократно проверенные строительные и отделочные материалы из нашего магазина. Благодаря им мы предлагаем клиентам приемлемую стоимость ремонта и гарантируем его отменное качество. Оплатить работы можно любым удобным способом – наличными, по карте, либо оформив кредит или беспроцентную рассрочку в офисе компании», – добавил представитель компании.

Стать участником и узнать больше о работе компании «Здесь Ремонт» можно на Нагорной, 26, по телефону 397-707 или на сайте здесьремонт.рф.

Начало текущего проекта можно посмотреть по ссылке.

Ленина, 52, было: