«Здесь ремонт»: Особенный магазин с необычным подходом

Совсем недавно студия интерьерных решений «Здесь ремонт», которая предоставляет услуги по ремонту квартир под ключ с 2014 года, открыла свой первый магазин. Особенность его в том, что в одном месте можно заказать услуги по ремонту квартиры и купить отделочные материалы, проверенные сотрудниками компании. Причем «проверенные» в данном случае — не пустое слово. Представленные в магазине обои, двери, ламинат и другие товары тщательно, методом проб и ошибок, подбирались годами и используются в собственной практике ремонтов. Благодаря этому компания не боится давать общую гарантию на работы и материалы при сдаче квартиры заказчику.

Фото: Kseniya Zimina Ремонт, строительство, отделочные работы. Как построить и обустроить дом.

Компания начала деятельность в 2014 году, выполняя частные заказы по ремонту квартир. В 2016 году началось сотрудничество с крупнейшими застройщиками Читы. На сегодняшний день компания уже отремонтировала 203 квартиры, а прямо сейчас в работе находится ещё 14. На все выполняемые ремонты предоставляется гарантия сроком от 1 года. Добротные двери по доступной цене Двери в магазине представлены продукцией фабрики «Optima-Porte». Главное преимущество этих дверей – высокое качество и добротность при демократичной цене. Например, самая популярная модель дверного полотна с коробкой и наличниками стоит 6 895 рублей. За эти деньги вы получаете: современную царговую дверь с основой из экологически чистой сосны и передовым покрытием «Экошпон». Торцы дверей защищены от влаги специальным составом. Двери представлены в популярных цветах, подходящих под большинство интерьеров: дуб белёный, ясень перламутровый, дуб серый, венге, орех классический и белый монохром.

Немаловажно, что двери самых востребованных цветов, моделей и размеров всегда имеются в наличии на собственном складе в Чите, поэтому их можно получить в день покупки. В комплект к дверям в магазине подберут фурнитуру европейских производителей Archie, Adden Bau и Bussare по подходящей цене. Гарантия на неё — до 20 лет.

Внимание! До конца осени магазин проводит акцию: при покупке дверного комплекта вы получаете в подарок первоклассную дверную ручку Adden Bau c пятилетней гарантией, механизм замка и петли. Фото: предоставлено рекламодателем Ремонт, строительство, отделочные работы. Как построить и обустроить дом. Более 400 видов обоев, фрески, фотообои Найти интересные или оригинальные обои по подходящей цене всегда непросто. Многолетний опыт работы с предпочтениями клиентов повлиял на ассортимент студии. При этом богатство выбора не уступает специализированным обойным магазинам. Все обои отличаются повышенной прочностью, устойчивостью к влажности, температурным перепадам и механическим воздействиям. Они не выцветают на солнце, надолго сохраняют свой безупречный внешний вид и яркость красок. Кроме того, такие обои на флизелиновой или виниловой основе неприхотливы в уходе: при появлении загрязнений их можно легко очистить влажной губкой. Помимо высококачественных обоев российских фабрик, есть в магазине и итальянская продукция. Коллекции Fipar разработаны в Италии в специализированном дизайнерском центре фабрики Zambaiti Parati. Благодаря изысканному вкусу, страсти, эмоциям и вниманию к деталям этот продукт занял свою нишу в дизайне интерьеров и стал известен во всём мире. Компания использует современные технологии для создания рельефа — метод горячего регистрового тиснения. Стойкость красок и реалистичность изображения достигается с помощью технологии глубокой фото-печати. Цена рулона шириной 1,06 метра — до 2 890 рублей.

Довольно новое направление в ремонте — это фреска. Она поможет оживить интерьер изображением природы, городских видов, животных, цветов, закатного солнца. Они изготовлены на флизелиновой основе, и их легко наклеить как обычные обои, подобрав специальный клей.

Ещё одна возможность привнести оригинальность в интерьер — 3D-фотообои. Эффект 3D достигается за счет детальной прорисовки теней и контуров, что создает ощущение расширения пространства в комнате. В каталоге собрано 7,5 тысячи изображений на различную тематику. Каждый заказ изготавливается отдельно по индивидуальным размерам, учитывая все пожелания клиента.

Фрески и фотообои под заказ изготавливаются в течение двух недель. Ламинат с гарантией от 15 лет Более 90% клиентов «Здесь ремонт» в качестве напольного покрытия предпочитают ламинат. В магазине можно купить как недорогое покрытие от 490 рублей за квадратный метр, так и бельгийский ламинат премиум-класса по цене до 1 299 рублей. Какой бы ламинат вы не выбрали, можете быть уверены в его качестве, так как гарантия производителя на самый недорогой – 15 лет. Выбор большой и нахваливать один в ущерб другому нет нужды. Ещё до покупки вы будете знать, какой ламинат что из себя представляет, и какие результаты он показал в результате независимых экспериментов, проводимых сотрудниками компании. «Мы расскажем всю правду о ламинате, который у нас представлен. Дадим рекомендации на основе собственного опыта по выравниванию пола, гидроизоляции, укладке или окажем услугу по укладке», — говорит сотрудник компании.

Фото: Kseniya Zimina Ремонт, строительство, отделочные работы. Как построить и обустроить дом.

Буквально на днях в продажу поступили новые коллекции бельгийского ламината Clix Floor – Intense и Excellent, толщиной 8 и 12 миллиметров. Коллекции отличаются декорами с ярко-выраженной текстурой, выполненными в сдержанном английском и современном скандинавском стиле. Гарантия на него – 25 лет.

Фото: предоставлено рекламодателем Ремонт, строительство, отделочные работы. Как построить и обустроить дом. Фото: предоставлено рекламодателем Ремонт, строительство, отделочные работы. Как построить и обустроить дом.

Самые востребованные расцветки ламината всегда имеются в наличии на складе. Дизайнерские люстры Natali Kovaltseva В коллекциях торговой марки Natali Kovaltseva, представленных в магазине, вы можете подобрать для интерьера своего дома или офиса не просто источник света, а стильный, технологичный и изысканный аксессуар, который станет визитной карточкой вашего жизненного пространства. При производстве продукции используются высококачественные материалы: хрусталь Asfor, муранское стекло, перламутр, 24-каратное золото и бронза.