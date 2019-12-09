Распродажа домов под ключ из арболита от 1,5 млн р. и участков от 100 т. р. пройдёт в Чите

Строительная компания «Приумножение» 10-12 декабря проведёт распродажу домов из арболита под ключ от 1,5 миллиона и других своих лучших проектов блочных домов по ценам 2019 года. Также в эти дни можно будет купить участки в Чите и рядом с ней от 100 тысяч рублей, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» представитель компании.

«Только в эти 3 дня все наши лучшие проекты домов из арболита и газобетона будут продаваться по ценам 2019 года. А это значит, что наши клиенты смогут значительно сэкономить, планируя строительство в сезоне 2020 года сейчас. Плюс, блочные дома имеют важное преимущество перед строениями из бруса, ведь они не дают усадки и не требуют длительной просушки. Так что начать делать ремонт можно будет сразу после окончания строительства», – рассказал собеседник агентства.

Также в эти дни «Приумножение» будет продавать земельные участки в разных районах Читы. В том числе, компания располагает землёй в микрорайоне Светлом и в Атамановке. Последние участки особенно привлекательны, ведь находятся в лесу со свежим воздухом, но при этом недалеко от города – в 10-15 минутах езды.

«Кроме того, на распродаже мы будем принимать предзаказы на покупку готовых домов в будущем строительном сезоне. Традиционно, мы всегда готовы помочь собрать документы и оформить ипотеку по специальной ставке от 6% годовых, наши специалисты проводят консультации по действующим финансовым дальневосточным и программам поддержки молодых семей. А ещё у нас продолжается акция — заказавшие строительство сейчас получат ценные призы», – добавил представитель компании.

Приумножение, ул. Красноярская, 32а, офис 230

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