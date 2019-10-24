Скидки до 60% на мебель «Шатура» продлили до 31 октября в «Мебель Room» в Чите
Компания «Шатура» запустила скидки до 60% на хиты продаж мебели, которую можно найти на цокольном этаже мебельного центра «Мебель Room», сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 24 октября представитель центра.
«Скидки будут действовать на популярные комплекты мебели, в том числе спальни и прихожие. Например, купить двуспальную кровать Rimini Ice* можно будет всего за 29,6 тысячи рублей. Помимо этого, наши клиенты смогут получить приятные подарки от компании «Шатура» до 30 ноября, если сделают пост в социальных сетях с фирменными хештэгами и станут участниками розыгрыша», — уточнил собеседник агентства.
Розыгрыш будет проходить среди подписчиков компании «Шатура» в социальных сетях. Участники смогут выиграть электронные колонки, повербанки, интерьерные подушки и другие призы за пост с фото в центре «Мебель Room». Узнать подробности розыгрыша можно у продавцов-консультантов центра.
Посмотреть ассортимент центра «Мебель Room» и найти акционные хиты продаж «Шатура» можно на сайте и в Instagram.
*Римини Айс
ИП Войтенко Пётр Юрьевич. ОГРНИП 316753600084665.
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