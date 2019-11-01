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Ремонт

Новые ортопедические диваны-кровати российского бренда Rivalli поступили в «Мебель Room»

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Ольга Миллер
Фото: Ольга Миллер

Новая коллекция российских ортопедических диванов-кроватей Rivalli поступила в мебельный центр «Мебель Room», сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 1 ноября представитель центра.

«Rivalli – один из лучших брендов России по производству мягкой мебели. У нас представлены все хиты продаж и новинки фабрики. Большинство моделей изготовлены на базе механизма типа «пантограф» на металлическом каркасе. Это по-настоящему неубиваемая конструкция с повышенным сроком эксплуатации – гарантия от фабрики составляет в 25 лет. И теперь покупатели могут убедиться в качестве и надёжности диванов на тестовом образце в нашем мебельном центре», – рассказал собеседник агентства.

Все диваны фабрики – это диваны-кровати с идеально ровным ортопедическим спальным местом. В составе матраса находятся независимые пружинные блоки, а всего в нём более 500 пружин. Также в наличии есть диваны повышенной комфортности, это любимый многими покупателями Memory foam – высокий и мягкий матрас, который обеспечивает идеальную поддержку тела во время сна и «запоминает» своего владельца.

Большой плюс – съёмные чехлы на всех моделях, которые помогут сохранить диван в первозданном виде и легко очищать его от любых загрязнений. Все модели выполнены в современном стиле и отлично впишутся в любой интерьер. Фабрика предлагает огромный выбор тканей и цветовых решений, что поможет изготовить диван по индивидуальным предпочтениям.

При оплате наличными и покупке в кредит действует скидка 10%.

Ольга Миллер
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Мебель Room, ул. Ленина, 152
  • 8 (3022) 212-140

«ОТП Банк», Генеральная лицензия Банка России №2766 от 27.11.2014 г.
ПАО «Почта Банк», Лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 650 от 25.03.2016.
АО «Тинькофф Банк», официальный сайт, лицензия ЦБ РФ № 2673
ПАО «МТС-Банк» Лицензия Банка России №2268 от 17.12.2014 г.
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), лицензии Банка России №3354

ИП Войтенко Пётр Юрьевич. ОГРНИП 316753600084665.

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