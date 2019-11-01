Новые ортопедические диваны-кровати российского бренда Rivalli поступили в «Мебель Room»
Новая коллекция российских ортопедических диванов-кроватей Rivalli поступила в мебельный центр «Мебель Room», сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 1 ноября представитель центра.
«Rivalli – один из лучших брендов России по производству мягкой мебели. У нас представлены все хиты продаж и новинки фабрики. Большинство моделей изготовлены на базе механизма типа «пантограф» на металлическом каркасе. Это по-настоящему неубиваемая конструкция с повышенным сроком эксплуатации – гарантия от фабрики составляет в 25 лет. И теперь покупатели могут убедиться в качестве и надёжности диванов на тестовом образце в нашем мебельном центре», – рассказал собеседник агентства.
Все диваны фабрики – это диваны-кровати с идеально ровным ортопедическим спальным местом. В составе матраса находятся независимые пружинные блоки, а всего в нём более 500 пружин. Также в наличии есть диваны повышенной комфортности, это любимый многими покупателями Memory foam – высокий и мягкий матрас, который обеспечивает идеальную поддержку тела во время сна и «запоминает» своего владельца.
Большой плюс – съёмные чехлы на всех моделях, которые помогут сохранить диван в первозданном виде и легко очищать его от любых загрязнений. Все модели выполнены в современном стиле и отлично впишутся в любой интерьер. Фабрика предлагает огромный выбор тканей и цветовых решений, что поможет изготовить диван по индивидуальным предпочтениям.
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