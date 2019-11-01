«Забстройремонт»: Закажите ремонт под ключ и получите скидку на отделочные работы

Строительная компания «Забстройремонт» запустила осеннюю акцию до 30 ноября и предоставит скидку 10% на все виды ремонтно-отделочных работ при ремонте квартиры под ключ, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» представитель компании.

«Наши мастера выполнят любые ремонтные работы: установка пластиковых окон, межкомнатных дверей, сантехнические и электромонтажные работы, монтаж натяжных потолков. А при заказе ремонта под ключ всю отделку мы выполним дешевле. Чтобы замерить объёмы работ и стоимость ремонта, к заказчику бесплатно выезжает наш сотрудник», — рассказал собеседник агентства.

Компания даёт гарантию 12 месяцев на свою работу. Работает без предоплаты, с поэтапным внесением денег за ремонт. Сотрудники помогают в подборе и закупке материалов, а оставшиеся забирает в счёт оплаты. Поэтому заказчику не нужно волноваться, что он купил стройматериалов больше, чем нужно. А после окончания работ сотрудники вывезут весь мусор.

«Мы работаем строго по договору и смете. Кроме ремонта, наши специалисты проводят строительные и фасадные работы. Они могут построить дом, обшить его сайдингом и сделать кровлю. Заказы выполняются в оговорённые с клиентом сроки», — добавил представитель компании.

Посмотреть на результаты работы компании можно на сайте.