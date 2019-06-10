Совсем не роскошь. Кондиционер для читинской жары

Лето уже потихоньку приходит в Забайкалье, однако мы не задумываемся об этом, пока за окном не будет 30 градусов. Сейчас на рынке немало самых разных моделей кондиционеров, среди которых легко потеряться. Поэтому мы вместе с эксклюзивным представителем итальянского производителя Zanussi в Забайкальском крае – компанией «Климат Контроль» – решили разобраться, что умеют современные кондиционеры.

Zanussi предлагает большой ассортимент бытовых кондиционеров, объединяющих новые функциональные возможности, оригинальный итальянский стиль, качество и надёжность. При создании всей техники в компании используют инновационные решения и новейшие технологии, которые помогают наслаждаться свежим и чистым воздухом ценой минимальных усилий.

Сплит-система Zanussi Paradiso

Традиционные сплит-системы Zanussi серии Paradiso – это новые технологии, максимальная функциональность и современный дизайн, которые создают комфортные климатические условия в помещении независимо от времени года и стилевых особенностей вашего интерьера. Прибор выполнен из высококачественного пластика, отличается высоким классом энергоэффективности «А» и оснащен разными удобными функциями.

Режим Silence позволяет сплит-системе работать тихо даже ночью, а встроенный таймер поможет запланировать время включения и отключения. При помощи пульта можно полностью управлять воздушным потоком, а благодаря функции Follow Me кондиционер регулирует температуру в зоне нахождения пульта дистанционного управления. Кондиционер автоматически корректирует заданную вами температуру, чтобы и поддерживать комфортные условия для сна, и оптимизировать энергопотребление.

Сплит-система Zanussi Perfecto

Традиционная сплит-система Zanussi Perfecto станет отличным решением для тех, кто хочет всегда иметь комфортный микроклимат дома или в офисе, пользоваться всеми современными удобными функциями прибора и при этом бережно расходовать электроэнергию. Кондиционер обладает классом энергоэффективности «А». При этом ему не страшны перепады напряжения в сети (от 175 до 264 вольт), он всегда продолжает уверенно работать.

Пользоваться кондиционером комфортнее благодаря функции Follow Me: кондиционер так же, как и предыдущая модель, доводит температуру до заданного параметра в том месте, где находится пульт дистанционного управления. Кроме того, прибор оснащён таймером на 24 часа – кондиционер включится или выключится в нужное вам время.

Для большей безопасности эта сплит-система оснащена детектором утечки фреона, который предупреждает нештатную работу системы и продлевает срок службы оборудования. Высокая надёжность серии сочетается с итальянской элегантностью, широким набором функций, режимов и лёгкостью управления. Всё это помогает сплит-системе Perfecto создавать для вас идеальный микроклимат в любое время года.

В подтверждение надёжности и высокого качества сплит-системы Perfecto выступает расширенная гарантия 5 лет на весь прибор.

Инверторная сплит-система Zanussi Perfecto DC Inverter

Такой вариант оптимален для тех, кто не просто хочет всегда иметь комфортный микроклимат дома или в офисе и пользоваться современными функциями, но и при этом максимально экономить электроэнергию. Кондиционер обладает одним из высших европейских классов энергоэффективности – «А++». И ему так же не страшны перепады напряжения в сети (175-264 вольт).

Весомым достоинством инверторной сплит-системы является функция защиты дома от замерзания. Владельцам загородных домов больше не придётся беспокоиться о том, что в их отсутствие помещение обледенеет, а водопровод замёрзнет. Достаточно установить соответствующую программу, и прибор будет поддерживать в помещении температуру в 8 градусов, потребляя при этом минимум электроэнергии. Если вы всё же решите отключить сплит-систему на время своего отсутствия, то кондиционер сохранит заданные ранее настройки и после включения.

Пользоваться кондиционером комфортнее благодаря функции Follow Me: кондиционер, как и другие модели Zanussi, доводит температуру до заданного параметра в том месте, где находится пульт дистанционного управления. Также прибор можно включить или выключить в нужное вам время с помощью таймера на 24 часа.

Узнать больше о представленных моделях, определиться с выбором, приобрести кондиционер и заказать его установку можно в офисе компании «Климат Контроль». Возможна покупка в рассрочку.

Климат контроль, ул. Костюшко-Григоровича, 50

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