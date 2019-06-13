Септик в подарок получат клиенты «Приумножения» за заказ строительства дома в Чите

Строительная компания «Приумножение» в Чите подарит септик всем клиентам, заказавшим строительство дома под ключ из любого материала, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 13 июня представитель компании.

«Мы запустили акцию и бесплатно установим септик объёмом 5 кубометров из бетонных колец клиентам, которые закажут у нас строительство дома под ключ. В пакет «под ключ» входит возведение самого дома, монтаж систем отопления, водоснабжения и канализации, установка окон и дверей. По желанию заказчика сделаем и предчистовую отделку», – рассказал собеседник агентства.

Компания строит дома из бруса, пеноблоков, арболита и других материалов. Менеджеры составят смету и обсчитают полную сумму, в которую обойдётся строительство. Компания работает с материнским капиталом, ипотекой, помогает собрать необходимый пакет документов для банка и Пенсионного фонда, а в дальнейшем оформить жильё в собственность.

Приумножение, ул. Красноярская, 32а, офис 230

АО «ОТП Банк». Генеральная лицензия на осуществление банковских операций от 27 ноября 2014 года. Регистрационный номер — 2766.

ПАО «Почта Банк». Лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 650 от 25.03.2016.

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций от 11 августа 2015 года. Регистрационный номер — 1481.