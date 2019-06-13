ещё
Найти
  • Меню раздела
  • Лента
  • Объявления
  • Афиша/ТВ
  • Тематика
  • Проекты
  • Спецпроекты
  • Остальное
  • Профиль
Р!
РЕКОМЕНДУЕМ
Видео

Септик в подарок получат клиенты «Приумножения» за заказ строительства дома в Чите

,

Строительная компания «Приумножение» в Чите подарит септик всем клиентам, заказавшим строительство дома под ключ из любого материала, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 13 июня представитель компании.

«Мы запустили акцию и бесплатно установим септик объёмом 5 кубометров из бетонных колец клиентам, которые закажут у нас строительство дома под ключ. В пакет «под ключ» входит возведение самого дома, монтаж систем отопления, водоснабжения и канализации, установка окон и дверей. По желанию заказчика сделаем и предчистовую отделку», – рассказал собеседник агентства.

Компания строит дома из бруса, пеноблоков, арболита и других материалов. Менеджеры составят смету и обсчитают полную сумму, в которую обойдётся строительство. Компания работает с материнским капиталом, ипотекой, помогает собрать необходимый пакет документов для банка и Пенсионного фонда, а в дальнейшем оформить жильё в собственность.

 
Приумножение, ул. Красноярская, 32а, офис 230
  • 8 (3022) 50-35-04

АО «ОТП Банк». Генеральная лицензия на осуществление банковских операций от 27 ноября 2014 года. Регистрационный номер — 2766.
ПАО «Почта Банк». Лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 650 от 25.03.2016.
ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций от 11 августа 2015 года. Регистрационный номер — 1481.

НазадВперёд
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 
ЧИТАЕМОЕ ЗА СУТКИ
КОММЕНТИРУЕМОЕ ЗА СУТКИ

Кондиционеры со скидками до 7,5 т. р. продаст и установит «Климат Контроль» в Чите

Скидку до 100 т. р. на матрас и трансформируемое спальное основание подарит Askona в Чите

USB-диван и гостиная Шерлока Холмса – видео-обзор новинок мебели

«Испытано Чита.Ру»: Выбираем диван, на котором удобно самоизолироваться

Выбираем кухню, которая не надоест

ЧИТАЕМОЕ ЗА СУТКИ

Ещё на 2 недели продлили режим самоизоляции в Забайкалье – до 8 июня 17016

59 новых случаев коронавируса выявили в Забайкалье - это рекордное число 16556

Гурулёв о коронавирусе в Забайкалье: Основная беда пришла из медучреждений 10757

Гурулёв о койках под COVID-19: «Вал пошёл такой, что мест из резерва может не хватить» 6208

Власти Забайкалья отказались от идеи открывать детсады даже с 1 июня 5733

КОММЕНТИРУЕМОЕ ЗА СУТКИ

Ещё на 2 недели продлили режим самоизоляции в Забайкалье – до 8 июня 156

59 новых случаев коронавируса выявили в Забайкалье - это рекордное число 147

Общественники влезли на горки на пл. Декабристов и признали их опасными для детей 78

Построенную пенсионером детскую площадку снесли в Чите, на её месте появятся турники 77

Гурулёв о коронавирусе в Забайкалье: Основная беда пришла из медучреждений 67

ПоделитьсяОшибка в тексте

Ошибка в тексте

Отправить сообщение об ошибке?Отправить

Р!

Реклама на сайте Заказать

ОБСУЖДАЕМОЕ
Р!

Реклама на сайте Заказать

Заявка на обратный звонок

Оставьте ваш номер телефона, и мы перезвоним через 15 минут*

*В рабочее время c понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.Если вы оставите телефон в нерабочее время, мы перезвоним вам, как только первый менеджер окажется около компьютера.

Отправить

Информация

Социальные сети

Блоги

Ссылки

Подписка

Юридическая поддержка

  • Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.chita.ru.
  • Нашли ошибку? Выделите ее и отправьте
  • 18+