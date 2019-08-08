«Читаглавснаб» — 65 лет оптом и в розницу
От гвоздя до арматуры, от подшипника до мотокультиватора, всё для строительства, ремонта, работы в экстремальных условиях, а также товары для дома, автозапчасти, насосы, шланги и многое другое вплоть до веников и эмалированной посуды. Всё это — оптово-розничная компания «Читаглавснаб». Здесь можно закупаться по-крупному, а можно прийти и выбрать рулон обоев для кухни или чистящее средство для ванны.
Сегодня «Читаглавснаб» — это четыре магазина «Домовой» и две большие базы. Одна находится в посёлке Кадала — здесь продаётся металл, вторая — это база «Промоптторг», которая располагается по адресу — Авиационная, 45. Как раз по ней мы и прогуляемся.
Как устроена компания
Первое, что бросается в глаза, когда начинаешь знакомиться с «Читаглавснабом» — это масштабность. Площадь территории базы — 75 тысяч 497 квадратных метров, здесь расположено большое трёхэтажное административное здание, большой складской комплекс, помещения для кладовщиков и диспетчера, площадка с краном, железнодорожные и автомобильные пути.
База «Читаглавснаб» строилась в советское время и с самого начала здесь всё было продумано так, чтобы обеспечивать большие предприятия, которым тогда необходимо было выполнять план. За 65 лет удалось сохранить инфраструктуру, объёмы работы и при этом значительно расширить выбор продукции. Сегодня здесь можно найти свыше 11 тысяч наименований товара, среди которых есть известные торговые марки: Bosch, Knauf, Stihl, Viking, «Технониколь», «Старатели», «Радуга», «Профсталь» и другие.
«Наши клиенты видят конечный результат — качественный и недорогой товар на полке магазина или склада. Но за этим стоит большая работа, которую проделывает коллектив. Сначала менеджеры ищут поставщиков, которые могут предложить лучшие условия для нас и наших клиентов, заключают с ними договора, затем товар принимают, разгружают, расставляют, что-то отбраковывается и только потом реализуется», — рассказала заместитель генерального директора АО «Читаглавснаб» Виктория Виткуп.
Всего на предприятии трудится 223 человека, в их числе грузчики, кладовщики, продавцы, администрация.
Покупателя, пришедшего на базу в первый раз, сначала проводят в выставочный зал, где по разделам собрано всё, что есть на складах. Часть товара можно посмотреть прямо на улице — сельхозтехнику, бетоносмесители, мотоциклы, мотокультиваторы, велосипеды. Выбранный товар нужно будет получить на складе.
Артём Кузьмин работает здесь 4 года, начинал грузчиком, теперь работает кладовщиком.
«Обычно у нас берут большими партиями, например, если это бытовая химия, то минимум по 6–7 коробок. В больших количествах могут купить матрасы, подушки, спецодежду — так выгодно делать, когда нужно закупиться для предприятия, тем, кто работает вахтовым методом. Мы всегда покажем, расскажем и посоветуем, что лучше купить», — рассказал Артём.
Что можно купить?
Всё, что есть на складах «Читаглавснаба» можно разделить на семь категорий: металл, оборудование и подшипники, строительные материалы, товары народного потребления, химическая и полимерная продукция, автотракторные запчасти и инструмент, электротехнические товары.
Многие горожане и жители районов закупают товары народного потребления именно здесь. Даже если не покупать оптом, цены на бытовую химию, посуду, текстиль для дома, электробытовую технику, велосипеды, мангалы, садовые качели, шезлонги и многое другое остаются очень доступными.
Спецодеждой в нашем городе торгуют не многие. «Читаглавснаб» позволит выбрать качественную продукцию, которую можно закупить оптом, а значит прилично сэкономить. Рабочие костюмы, медицинская форма, сигнальные жилеты, спецобувь, средства индивидуальной защиты (каски, перчатки, маски, наушники), кислоустойчивая одежда, предназначенная для тех, кто работает со щелочами и кислотами — всё это есть на складах и в магазинах.
Полный перечень товаров можно посмотреть на сайте или в интернет-магазине. Там же можно оформить доставку по всему Забайкальскому краю. Для этого у предприятия есть большой автопарк — КАМАЗы, МАЗы, длинномеры, чтобы доставлять даже крупногабаритный товар.
«Мы работаем с юридическими лицами, крупными компаниями, со всеми строительными организациями. Накануне Дня строителей мы хотим поздравить наших партнёров с профессиональным праздником. Желаем успехов, благополучия и процветания!» — добавила Виктория Виткуп.
АО «Читаглавснаб». Забайкальский край, город Чита, Авиационная улица, 45. ОГРН 1027501150368
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