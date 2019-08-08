«Читаглавснаб» — 65 лет оптом и в розницу

От гвоздя до арматуры, от подшипника до мотокультиватора, всё для строительства, ремонта, работы в экстремальных условиях, а также товары для дома, автозапчасти, насосы, шланги и многое другое вплоть до веников и эмалированной посуды. Всё это — оптово-розничная компания «Читаглавснаб». Здесь можно закупаться по-крупному, а можно прийти и выбрать рулон обоев для кухни или чистящее средство для ванны.

Сегодня «Читаглавснаб» — это четыре магазина «Домовой» и две большие базы. Одна находится в посёлке Кадала — здесь продаётся металл, вторая — это база «Промоптторг», которая располагается по адресу — Авиационная, 45. Как раз по ней мы и прогуляемся.

Как устроена компания

Первое, что бросается в глаза, когда начинаешь знакомиться с «Читаглавснабом» — это масштабность. Площадь территории базы — 75 тысяч 497 квадратных метров, здесь расположено большое трёхэтажное административное здание, большой складской комплекс, помещения для кладовщиков и диспетчера, площадка с краном, железнодорожные и автомобильные пути.

База «Читаглавснаб» строилась в советское время и с самого начала здесь всё было продумано так, чтобы обеспечивать большие предприятия, которым тогда необходимо было выполнять план. За 65 лет удалось сохранить инфраструктуру, объёмы работы и при этом значительно расширить выбор продукции. Сегодня здесь можно найти свыше 11 тысяч наименований товара, среди которых есть известные торговые марки: Bosch, Knauf, Stihl, Viking, «Технониколь», «Старатели», «Радуга», «Профсталь» и другие.

«Наши клиенты видят конечный результат — качественный и недорогой товар на полке магазина или склада. Но за этим стоит большая работа, которую проделывает коллектив. Сначала менеджеры ищут поставщиков, которые могут предложить лучшие условия для нас и наших клиентов, заключают с ними договора, затем товар принимают, разгружают, расставляют, что-то отбраковывается и только потом реализуется», — рассказала заместитель генерального директора АО «Читаглавснаб» Виктория Виткуп.

Всего на предприятии трудится 223 человека, в их числе грузчики, кладовщики, продавцы, администрация.