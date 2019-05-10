Новый магазин строительных материалов «Кузьмич» откроется 12 мая в ТЦ «Кольцевой»

Фото: Kseniya Zimina Ремонт, строительство, отделочные работы. Как построить и обустроить дом.

Открытие нового магазина сети «Строительный дом Кузьмич» в торговом центре «Кольцевой» на Объездном шоссе, 24а, пройдёт 12 мая, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» представитель магазина.

«Мы предлагаем покупателям сэкономить своё время и в одном месте купить всё необходимое для строительства и ремонта под ключ: полный ассортимет крепежных изделий, входные двери, полистиролбетон, цемент, штукатурка, кровельные материалы, профлист, утеплители, листовой материал, лаки и краски, слесарно-монтажные инструменты. В день открытия мы будем дарить денежные сертификаты и запустим несколько акций: например, при покупке входной двери установим её бесплатно. Также гостей ждут скидочные карты», – рассказал 10 мая собеседник агентства.

Даже для масштабных проектов строительные материалы в нужном количестве можно приобрести сразу, поскольку большие складские площади позволяют нам обеспечить постоянное наличие товара. И для частных клиентов, и для строительных компаний действует гибкая система скидок.

«Мы уже десять лет на рынке малоэтажного строительства, поэтому знаем основные проблемы, с которыми сталкиваются потребители: дефицит нужных материалов, их качество и необоснованно высокая цена. Строительный дом «Кузьмич» создавался в том числе для решения этих проблем, с заботой и беспокойстве о каждом клиенте. Если нужна доставка, услуги монтажа и строительство любой сложности – всё это также можно заказать у нас по доступным ценам», – добавил представитель магазина.