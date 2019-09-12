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Ремонт

«Здесь Ремонт» вернёт часть стоимости натяжного потолка на покупку отделочных материалов

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предоставлено рекламодателем
Фото: предоставлено рекламодателем

Студия интерьерных решений «Здесь Ремонт» запустила акцию «ГлоБАЛЛьные подарки» – каждый покупатель натяжных потолков получит в подарок 10% от стоимости договора бонусными баллами, которые можно потратить на приобретение любых отделочных материалов студии. Об этом корреспонденту ИА «Чита.Ру» 12 сентября сообщил представитель компании.

«Мы не только выполняем ремонты квартир под ключ, но и устанавливаем натяжные потолки. Заказчики могут выбрать нужное полотно из нескольких десятков цветов и разных фактур – глянцевых и матовых. В работе мы используем только высококачественную плёнку MSD Premium, поэтому можем гарантировать, что потолок сохранит свой первоначальный внешний вид в течение многих лет», – рассказал собеседник агентства.

Замеры проводятся в любое удобное для клиента время, технический дизайн – в подарок. От замера до установки готового потолка проходит от 1 до 3 дней.

Баллы можно тратить сразу же после заключения договора по курсу 1 балл = 1 рубль. Например, в студии можно приобрести обои, межкомнатные двери и фурнитуру к ним, ламинат, люстры и другие товары, качество которых «Здесь Ремонт» неоднократно проверил в своей работе.

«Для 1-комнатной квартиры площадью 34 квадрата стоимость установки потолка с учётом трёх люстр, четырёх светильников и двух потолочных гардин — 16 900 рублей. Таким образом, мы дарим 1 690 баллов. Например, их можно обменять на комплект напольного плинтуса на всю квартиру или на три комплекта дверных ручек или на люстру или на четыре стильных светильника со светодиодными лампами», — добавил представитель компании.

«Здесь Ремонт» занимается ремонтами квартир, домов и офисных помещений. Больше о компании — на сайте, во «ВКонтакте» и Instagram.

Примеры работ компании:

предоставлено рекламодателем
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Потолочные светильники и люстры:

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Фото: предоставлено рекламодателем
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Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
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Kseniya Zimina
Фото: Kseniya Zimina
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Фото: Kseniya Zimina
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Фото: Kseniya Zimina
 
Здесь ремонт, ул. Нагорная, 26
  • 8 (3022) 50-57-07
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