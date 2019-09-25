ещё
Найти
  • Меню раздела
  • Лента
  • Объявления
  • Афиша/ТВ
  • Тематика
  • Проекты
  • Спецпроекты
  • Остальное
  • Профиль
Р!
РЕКОМЕНДУЕМ
Кухни солнца

Акцию «2/3 кухни даром» со скидками до 70% запустил салон «Кухни Солнца» в Чите

,

Салон «Кухни Солнца» в Чите запустил акцию «2/3 кухни даром»* и продаст выставочные образцы со скидками до 70% в связи со сменой экспозиции, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 25 сентября представитель салона.

«Совсем скоро экспозиция нашего салона пополнится новыми моделями гарнитуров, созданных по последнему слову мебельной моды. Поэтому только сейчас у наших покупателей есть возможность приобрести кухню, о которой они мечтали, с ошеломительными скидками», — рассказал собеседник агентства.

«Кухни Солнца» работают на рынке уже более 10 лет. Здесь можно выбрать кухню из тысяч различных оттенков, десятков пород дерева и эксклюзивных моделей. К тому же на каждый гарнитур действует расширенная гарантия 7 лет.

«Однако ликвидация — не единственная возможность сэкономить. На мебель от ведущих производителей под заказ также действуют большие скидки, делающие предложение беспрецедентным на рынке. А это и ванные комнаты, и гостиные по индивидуальным размерам с учётом всех пожеланий», – рассказал собеседник агентства.

Полный ассортимент «Кухонь Солнца» размещён на сайте салона.

*Акция ограничена количеством товара.

Ксения Зимина
Фото: Ксения Зимина
1
Ксения Зимина
Фото: Ксения Зимина
2
Ксения Зимина
Фото: Ксения Зимина
3
Ксения Зимина
Фото: Ксения Зимина
4
Ксения Зимина
Фото: Ксения Зимина
5
Ксения Зимина
Фото: Ксения Зимина
6
Ксения Зимина
Фото: Ксения Зимина
7
Ксения Зимина
Фото: Ксения Зимина
8
Ксения Зимина
Фото: Ксения Зимина
9
Ксения Зимина
Фото: Ксения Зимина
10
Ксения Зимина
Фото: Ксения Зимина
11
Ксения Зимина
Фото: Ксения Зимина
12
Ксения Зимина
Фото: Ксения Зимина
13
Ксения Зимина
Фото: Ксения Зимина
14
Предоставлено рекламодателем
Фото: Предоставлено рекламодателем
15
Предоставлено рекламодателем
Фото: Предоставлено рекламодателем
16
www.atlas-lux.ru
Фото: www.atlas-lux.ru
17
Предоставлено рекламодателем
Фото: Предоставлено рекламодателем
18
Предоставлено рекламодателем
Фото: Предоставлено рекламодателем
19
Предоставлено рекламодателем
Фото: Предоставлено рекламодателем
20
www.atlas-lux.ru
Фото: www.atlas-lux.ru
21
 
Кухни Солнца, ул. Журавлёва, 104
  • 8 (3022) 316-630

ИП Иванов Вячеслав Александрович. ОГРН 304753408200509

НазадВперёд
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 
ЧИТАЕМОЕ ЗА СУТКИ
КОММЕНТИРУЕМОЕ ЗА СУТКИ

Скидку 33% на гарнитуры подарит салон «Кухни Солнца» в Чите до 31 августа

Распродажа детских со скидками до 40% стартовала в салонах «Интерия» в Чите

Магазин Zaman с диванами от 11,1 т. руб. и кухнями от 9,9 т. руб. появился на КСК в Чите

Кровать, матрас и подушки со скидкой до 67% – новая акция стартовала в Askona в Чите

Диван украли в необычном рекламном ролике от мебельного дома Zaman в Чите

ЧИТАЕМОЕ ЗА СУТКИ

Пять человек умерли за сутки от коронавируса в Забайкалье 13421

Около 50 автомобилистов собрались в Чите, чтобы почтить память убитого Добрынина 13263

Больше 50 пожарных тушат крытый рынок на Острове в Чите 11477

Спортивный журналист Тимур Ламбаев скончался в моностационаре Читы 9378

Пожар торгового центра в Чите начался с пристроенного кафе – МЧС 9159

КОММЕНТИРУЕМОЕ ЗА СУТКИ

Пять человек умерли за сутки от коронавируса в Забайкалье 230

Бывший Дворец спорта в Чите снесут для строительства семейного центра 144

Минфин предложил сократить 100 тыс. должностей в российской армии 68

Неизвестные украли 13 метров трубы для подачи кислорода пациентам горбольницы №1 в Чите 65

Цены на подсолнечное масло в России побили рекорд - СМИ 44

ПоделитьсяОшибка в тексте

Ошибка в тексте

Отправить сообщение об ошибке?Отправить

Р!

Реклама на сайте Заказать

РЕМОНТ и СТРОЙКА
РЕМОНТ и СТРОЙКА
Заявка на обратный звонок

Оставьте ваш номер телефона, и мы перезвоним через 15 минут*

*В рабочее время c понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.Если вы оставите телефон в нерабочее время, мы перезвоним вам, как только первый менеджер окажется около компьютера.

Отправить

Информация

Блоги

Ссылки

Подписка

Юридическая поддержка

  • Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.chita.ru.
  • Нашли ошибку? Выделите ее и отправьте
  • 18+