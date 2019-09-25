Акцию «2/3 кухни даром» со скидками до 70% запустил салон «Кухни Солнца» в Чите

Салон «Кухни Солнца» в Чите запустил акцию «2/3 кухни даром»* и продаст выставочные образцы со скидками до 70% в связи со сменой экспозиции, сообщил корреспонденту ИА «Чита.Ру» 25 сентября представитель салона.

«Совсем скоро экспозиция нашего салона пополнится новыми моделями гарнитуров, созданных по последнему слову мебельной моды. Поэтому только сейчас у наших покупателей есть возможность приобрести кухню, о которой они мечтали, с ошеломительными скидками», — рассказал собеседник агентства.

«Кухни Солнца» работают на рынке уже более 10 лет. Здесь можно выбрать кухню из тысяч различных оттенков, десятков пород дерева и эксклюзивных моделей. К тому же на каждый гарнитур действует расширенная гарантия 7 лет.

«Однако ликвидация — не единственная возможность сэкономить. На мебель от ведущих производителей под заказ также действуют большие скидки, делающие предложение беспрецедентным на рынке. А это и ванные комнаты, и гостиные по индивидуальным размерам с учётом всех пожеланий», – рассказал собеседник агентства.

Полный ассортимент «Кухонь Солнца» размещён на сайте салона.

*Акция ограничена количеством товара.